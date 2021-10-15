Bakan Kasapoğlu: “2002 yılında Afrika’da sadece 12 Büyükelçiliğimiz bulunurken, bugün 43 Büyükelçiliğimiz faaliyet gösteriyor”

Uganda Milli Günü Resepsiyonu’nda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “2002 yılında Afrika’da sadece 12 Büyükelçiliğimiz bulunurken, bugün 43 Büyükelçiliğimiz faaliyet gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu sayıyı 49’a çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Uganda’nın bağımsızlığını kazanmasının 59’uncu yıl dönümü nedeniyle Uganda Büyükelçiliği tarafından Ankara’daki bir otelde düzenlenen resepsiyona katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Dost Uganda Cumhuriyeti’nin 59’uncu bağımsızlık yıldönümü vesilesiyle düzenlenen bu davete Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetini temsilen icabet etmekten, sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duymaktayım” ifadelerini kullandı.

“Uganda azimli adımlarla güvenilen bir ülke olmuştur”

Uganda’nın geçmişten bugüne verdiği mücadelenin önemine değinen Bakan Kasapoğlu, “Uganda’nın sömürge yönetimine karşı verdiği halk mücadelesinin, bilfiil ve bihakkın kazanılmış bir neticesi olan bu bağımsızlık alevi, ismini bu sembolik günden alan ’Kololo Meydanı’nda bizzat Uganda halkına teslim edildiği 9 Ekim 1962 tarihinden bu yana aynı coşkuyla parlamayı sürdürmektedir. O tarihten bu yana Uganda, hürriyet ve adalet, iç ve dış barış, siyasi istikrar, ekonomik ve sosyal kalkınma ile refah yolunda attığı azimli adımlarla bölgesinde ve dünyada öne çıkan ve güvenilen bir ülke olmuştur. 2021 Ocak ayında düzenlenen seçimlerle bir kez daha Uganda halkının desteğine mazhar olan Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni’nin Uganda’yı 1962’deki bağımsızlık yolculuğundan bugünkü mevkiye taşıyan başarılarını takdirle izliyor ve destekliyoruz. Uganda ile ülkemiz arasında temelleri 1960’lı yılların sonunda atılan ilişkiler, Afrika’ya yönelik stratejik açılım politikamız ve bu politikamızın Uganda’nın etkisi günden güne artan dış politika hamlelerinin ortak bir zihniyette buluşması sayesinde 2010’ların başından bu yana gelişmekte ve derinleşmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

“Afrika’da bugün 43 Büyükelçiliğimiz faaliyet gösteriyor”

Afrika ile Türkiye arasında ilişkililerin her geçen gün geliştiğini söyleyen Kasapoğlu, “2002 yılında Afrika’da sadece 12 Büyükelçiliğimiz bulunurken, bugün 43 Büyükelçiliğimiz faaliyet gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu sayıyı 49’a çıkarmayı hedefliyoruz. Ankara’daki Afrika Büyükelçiliklerinin 2008 yılında 10 olan sayısı, 2021 yılında 37’ye yükseldi. Kıta’yla 2003 yılında 5.4 milyar ABD doları seviyesinde bulunan ticaret hacmimiz ise 2020 yılında 25.3 milyar ABD doları seviyesine yükselmiştir. İş insanlarımızın Afrika genelindeki doğrudan yatırımlarının toplam değeri 6 milyar doları geçmiştir. Yine ülkemiz yüklenicileri tarafından bugüne kadar Afrika’da hayata geçirilen projelerin değeri 70 milyar doları aşmıştır. İnşallah, 17-18 Aralık 2021 tarihinde İstanbul’da ev sahipliği yapacağımız III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle de gerek Afrikalı dostlarımızla ikili, gerekse Afrika Birliği ile kurumsal işbirliğimizde yeni sayfalar açacağız” diye konuştu.