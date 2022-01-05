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Bakan Gül, hakim ve savcı adaylarıyla ‘Reis Bey’ isimli tiyatro oyununu izledi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 26. Dönem Adli Yargı Hakim-Savcı adaylarıyla şair-yazar Necip Fazıl Kısakürek’in ünlü tiyatro eseri ‘Reis Bey’ adlı oyunu izledi.

Kültür Sanat 05.01.2022, 10:06
Bakan Gül, hakim ve savcı adaylarıyla ‘Reis Bey’ isimli tiyatro oyununu izledi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 26. Dönem Adli Yargı Hakim-Savcı adaylarıyla şair-yazar Necip Fazıl Kısakürek’in ünlü tiyatro eseri ‘Reis Bey’ adlı oyunu izledi.

Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Büyük Sahnesi’nde, bir genci haksız yere idam ettiren ağır ceza hakiminin yaşadığı vicdan azabını anlatan ‘Reis Bey’ oyununu Adalet Bakanı Gül, hakim savcı adaylarıyla birlikte izledi.

Kısakürek’in eserleriyle Türk edebiyatına ve insanların gönül dünyasına önemli izler nakşettiğini vurgulayan Bakan Gül, “Reis Bey de üstat Necip Fazıl Kısakürek’in önemli eserlerinden birisi. Adaletin merhametle iç içe geçtiğini hatırlatıyor. Adalet, merhamet birbirinden ayırt edilemez çok ulvi ve kutsal değerler. Adalet yeri göğü ayakta tutan temel değer” dedi.

"Lekelenmeme hakkı gibi evrensel değerler hatırlatılıyor"

Bakan Gül, kişilerin vazgeçilmez ve devredilmez haklarından olan masumiyet karinesinin korunması ve bu amaçla hayata geçirilen lekelenmeme hakkının uygulamadaki önemine değinerek, oyunda da bu yönde mesajların yer aldığını vurguladı. Ön yargıların insana yanlış kararlar verdirebileceğini belirten Bakan Gül, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar herkesin suçsuz olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti. Bakan Gül sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oyunda, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar herkesin suçsuz olacağı, lekelenmeme hakkı gibi evrensel ve insanlığın çok önemli ortak değerleri hatırlatılıyor. Yeryüzü adaletle ayakta duruyor ve oyunda da söylendiği gibi ‘Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz’. Reis Beye bir kişinin söylediği bu söz, asla unutulacak bir söz değil.”

"Daha da iyi bir dünyaya hep beraber inşallah ulaşacağız"

Adalet ve merhametin birbirini tamamladığını belirten Bakan Gül, bu değerlere sadece duruşma salonlarında değil, tüm dünyada, her alanda insanlığın ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Bakan Gül, hakim savcı adaylarıyla oyun izlemekten büyük zevk duyduğunu belirterek, “Daha da iyi bir dünyaya hep beraber inşallah ulaşacağız. Bugün hakim-savcı adayı arkadaşlarımızla oyunu izlemekten mutluluk duydum. Adalet ve merhametin tecelli ettiği, edeceği bir dünyayı değerli arkadaşlarımız hep birlikte kuracaklar. Biz buna inanıyoruz, güveniyoruz. Necip Fazıl’ı rahmetle anıyorum. Adaletin merhametin her alanda her zaman egemen olduğu bir dünya için dua ediyor ve çabalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Necip Fazıl Kısakürek’in yazdığı ve Özer Tunca’nın yönettiği ‘Reis Bey’ tiyatrosunun oyuncuları arasında, Osman Nuri Ercan, Cihan Korkmaz, Zafer Güllü, Alya Alevok, Sedat Keçeci ve Şemsettin Zırhlı gibi isimler yer aldı.

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