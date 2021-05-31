Bakan Gül, ‘Bir Kitap Bir Umut’ kampanyasındaki ilk kitap bağışını Ankara Adliyesi’nden başlattı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 81 ilde gerçekleştirilmek üzere düzenlenen ‘Bir Kitap Bir Umut’ kampanyası kapsamındaki ilk kitap bağışını Ankara Adliyesi önünde gerçekleştirdi.

Tüm yurtta eş zamanlı olarak başlatılan kampanyada, Ceza ve İnfaz Kurumu kütüphaneleri için düzenlenen kitap bağışı, Ankara Adliyesi önünde Bakan Gül tarafından başlatıldı.

Adalet Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortaklaşa başlattığı kampanyada, hükümlü ve tutukluların cezaevi kampüs yerleşkesinde kitaba erişim noktasında her hangi bir sıkıntı yaşamaması için müstakil kütüphanelerin kurulması kararlaştırıldı. 24 Ekim 2019 tarihinde imzalanan protokolden bugüne kadar halk kütüphanelerinden toplamda 286 bin adet kitap ödünç alınmıştı. Başlatılan bu kampanya sayesinde bağışlanan kitaplar ceza ve infaz kurumlarına gönderilerek, kurulacak kütüphanelerle birlikte hükümlülerin ve görevli personellerin faydalanması sağlanacak.

“Cezaevlerinde kütüphane kurma hayalimiz vardı”

‘İnsan Hakları Eylem Planı’ çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cezaevlerinde kütüphane kurmak gibi bir hedeflerinin olduğunu söyleyen Gül, “Güzel bir kampanya için bir aradayız. ‘Bir Kitap Bir Umut’ adıyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’müzün başlatmış olduğu bir kampanya ile cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların istifade edebileceği bir kampanyayı başlatıyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hangi sebeple olursa olsun cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların canı güvenliği onuru eğitim hakkı sağlığı devlete emanettir anlayışıyla tüm çalışmalarımızı bu yaklaşımda sürdürüyoruz. Eğitim, kültür temel haklardandır ve özellikle kitabın en iyi dost olduğu, en iyi arkadaş olduğu gerçeği de göz önünde bulundurularak çok anlamlı bir kampanyaya bugün başlangıç yapıyoruz. Kültür ve Turizm bakanlığımızda Ekim 2019 tarihinde bir protokol yapmıştık. Bununla birlikte tüm cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklular şehir kütüphanelerinden halk kütüphanelerden istifade etmeye başladı ve salgına rağmen salgın da ara verilmesine rağmen bu sürede 286 bin kitap cezaevinden talep edilmiş, okumuş ve tekrar kütüphaneye bırakılmıştır. Bu ve benzeri çalışmaları ile ‘İnsan Hakları Eylem Planı’ çerçevesinde de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan belli cezaevlerinde kampüslerde bir kütüphane kurma hedefimiz de vardı. İşte hem bu hedefleri gerçekleştirmek üzere hem bir farkındalık hem de kamuoyunda da bu anlamda kitap kampanyasına destek olmak isteyenlere bir fırsat açmak için bu kampanyayı başlatıyoruz. Bugün 81 il ve ilçelerimizdeki adliyelerimizde, başsavcılıklarımızın cezaevlerinin yönetimlerinin koordine ettiği çalışmayla bu kampanyayı başlatmış bulunuyoruz. Böylece hem cezaevinde bulunanlar hem cezaevinde çalışan personelimiz, onların ailelerinin de istifade edebileceği bir kütüphaneyi cezaevlerinde de yine biz kazandırmış olacağız” diye konuştu.

“Cezaevinde bulunanların topluma entegrasyonunun sağlanması çok önemli”

Cezaevinde bulunan veya çıkacak olan kişilerin topluma entegrasyonunun ve cezaevinde kaldığı süre içerisinde iyileştirme projelerinin önemine değinen Gül, “Asıl olan programlarla iyileştirme projeleri ile programlarıyla cezaevinde bulunanların topluma entegrasyonunun sağlanması, yani şu kadar süre cezaevinde kalmak değil o kalınan süre içerisinde iyileştirme projeleri ile bir şekilde dışarıya çıkacak olan bu kişinin topluma entegrasyonu ve tekrar suç işlemesini önlenmesine yönelik projeler çok önemli. Bugün cezaevlerinde de uygulanan politikanın temel başlığı budur. Bu çerçevede bildiğiniz gibi iyi hal uygulamasına yönelik puan sisteminde kitap okuma becerisi alışkanlığı da önemli bir puan olarak değerlendirilmektedir. Kitapla buluşmanın insana topluma ve kendisine yaklaştıracağına, barıştıracağına, toplumda bütünleştirici ile olan inancımızda bu kampanyayı çok önemli buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara Adliyesi önündeki programa Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanı sıra Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça da katıldı.