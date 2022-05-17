Bakan Ersoy’dan 18 Mayıs Müzeler Günü mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 18 Mayıs Müzeler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Müzeler insana dair düşünce ve duyguların, hayatta kalma çabasının, estetik ve zarafet anlayışının, daha iyisini arayışın sonuçlarını; sözün özü insanın fikri ve fiziki varlığını ve bu varoluşun nesneye, maddeye aksettiği eserleri barındırır” ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında müzelerin birer muhafız olduğunu, insanlığın bilgisini ve birikimini koruduğunu belirten Bakan Ersoy, “Müzeler birer muhafızdır. İnsanlığın bilgisini ve birikimini dolayısıyla ulaşılabilen en eski zamanlara dair hafızasını korumaktadırlar. Bu hafıza geldiğimiz yolu barındırdığı için gideceğimiz yönü kararlaştırabiliyoruz. Bu hafıza başarılar kadar başarısızlıkları, doğrular kadar yanlışları da içerdiği için daha güzel bir gelecek için yapılması ve yapılmaması gerekenleri bilebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Müzeler insana dair düşünce ve duygularını aksettiği eserleri barındırır”

Bakan Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

“Ne denli uzun yol kat ettiğimizi, bu sürede insanlığın ortak çatısı altında ne denli zengin ve özgün farklılıklar geliştirdiğimizi, kültürü nasıl çeşitlendirdiğimizi, birbirinden özel değerleri nasıl ürettiğimizi müzelerde görebiliyoruz. Diyebiliriz ki müzeler insana dair düşünce ve duyguların, hayatta kalma çabasının, estetik ve zarafet anlayışının, daha iyisini arayışın sonuçlarını; sözün özü insanın fikri ve fiziki varlığını ve bu varoluşun nesneye, maddeye aksettiği eserleri barındırır. Bununla da kalmaz. Kendimizi anlamlandırırken, parçası olduğumuz gerçekliği paylaştığımız canlı ve cansız her bir varlığın da kendi yolculuklarını yine müzelerde muhafaza ediyoruz. İnsanın hikayesi hayatı anlamak için yapılan yolculuk ise müzeler erişilen anlamların saklı olduğu hazine odalarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mayıs Müzeler Günü’nü kutluyor; Türk müzeciliğinin gelişiminde emeği olan, bu yola ömrünü adayan büyüklerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Emanet aldıkları sorumluluğu bugün büyük bir titizlikle yerine getiren bilim insanlarımıza, uzmanlarımıza ve müze çalışanlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum.”