Bakan Ersoy’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Türkiye’nin dört bir yanında bağımsızlığı ve özgürlüğü karakterinin ayrılmaz bir parçası olarak gören kahramanlarımız meydanlara inerek darbecilere unutulmayacak bir cevap vermiştir” ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, 15 Temmuz gecesi halkın cuntacılara karşı el ele vererek hain darbe girişiminin bertaraf ettiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, “15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz tarihin en büyük ihanetlerinden biriyle karşılaştı. FETÖ, bağımsızlığımızı yok etmeye dönük bu hain saldırısıyla Türkiye’yi etkisizleştirerek bir kukla devlete dönüştürmek istedi. Birliğimize, kardeşliğimize, milli iradeye ve cumhuriyetin en temel değerlerine karşı girişilen bu saldırıyla ülkemize diz çöktürmek istediler. Ancak, o tarihi gecede Türkiye’nin dört bir yanında bağımsızlığı ve özgürlüğü karakterinin ayrılmaz bir parçası olarak gören kahramanlarımız meydanlara inerek darbecilere unutulmayacak bir cevap vermiştir. Devlet ve millet ele ele vererek dün olduğu gibi bugün de Türkiye geçilmez demiştir. 15 Temmuz milletin, milli iradenin, hürriyet aşkıyla meydanlara inenlerin zaferidir. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi, milletimiz 15 Temmuz’daki direnişiyle hem bir darbe girişimini püskürtmüş hem de ülkemizi teslim almayı hedefleyen bir işgal teşebbüsünü engellemiştir. Bu anlayış doğrultusunda bizler 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.