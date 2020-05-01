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Bakan Ersoy’dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy’dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

01 Mayıs 2020 Cuma 08:51
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Bakan Ersoy’dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Bakan Ersoy’un mesajı şöyle:

“Güçlü, lider ve tam bağımsız Türkiye hedefiyle geleceğe kararlılıkla yürüyen ülkemizin amaçlarına ulaşmasını sağlayacak en önemli faktörlerden biri üretimdir. Üretimin teminatı ise alın terinin simgesi olan işçilerimiz ve emekçilerimizdir. Dolayısıyla onların hak ve hukukunun korunması, çalışma şartlarının en ideal koşul ve imkânlara kavuşturulması aynı zamanda üretime yapılan bir yatırım, ülke ekonomisinin sırtını dayayabileceği bir güvencedir. İşte biz bu gerçeklere göre hizmet sunmayı, mesaisi asla bitmeyecek bir vazife olarak kabul ettik.

Son 18 yıldır, Türkiye’nin her alanda üretim merkezi haline gelmesi için çalışan, bunu yaparken de her şeyin merkezinde insan olduğunun bilinciyle icraatlarında tek bir bireyi hedeflercesine özenli ve detaylı; tüm milletin refah, huzur ve gelişmişliğine etki edecek boyutta büyük, yenilikçi ve özgün düşünen, sarsılmaz bir devlet iradesi ortaya konulmaktadır. Bundan dolayıdır ki aynı süre içerisinde işçi ve emekçimizin haklarının güvence altına alınmasında ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinde de ciddi mesafe katedilmiştir.

Ulaştığımız her hedefi yeni bir başlangıç noktası olarak benimseyip daha büyük hedeflere doğru hız kesmeden yürüyoruz. Bugüne kadar elde edilen tüm kazanımları korurken; her zaman işçi ve emekçilerimize daha iyiyi sunabilmek adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu hepimizin asli sorumluluğudur.

Bütün işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarken, dünyanın içinden geçtiği bu istisnai dönemde başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, milletimize ve ülkemize sundukları hizmete büyük bir özveriyle devam eden herkese en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri aşacak ve nice 1 Mayıs’ı huzurla, güvenle ve kardeşçe kutlamaya devam edeceğiz.”

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