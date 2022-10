Bakan Ersoy: “Yüzlerce etkinlik vatandaşlarla buluşacak”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yüzlerce etkinlik vatandaşlarla buluşacak. Tüm sanatseverleri festivale bekliyoruz. Bu etkinliklere katkı sağlayan tüm paydaşlara özellikle teşekkür ediyorum." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli açılış ve sergi gezilerini dolaştıktan sonra Sur Kültür Yolu Festivali’nin gala gecesine katıldı. Gecede konuşan Bakan Ersoy, festivalde yüzlerce etkinliğin olacağını ve geleneksel hale geleceğini açıkladı. Bakan Ersoy, “Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Diyarbakır’da bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz Sur Kültür Yolu Festivali’nin açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ülkemizde kültür ve sanat etkinliklerini daha geniş yelpazeye yaymak halkımızı kültür ve sanat erişimini kolaylaştırma hedefiyle yola çıktığımız kültür yolu festivallerimiz birer marka haline geliyor. Eylül ayında ilkini gerçekleştirdiğimiz Troya Kültür Yolu Festivali dolu dolu programlarıyla çok büyük ilgi gördü. 300 binden fazla sanatseverin ilgi gösterdiği Çanakkale Troya Kültür Yolu Festivali’nde yakaladığımız başarıda bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bakanlığımızın himayesine aldığımız Konya Mistik Müzik Festivali’nde ünü. Kendi sınırlarını aşan müzisyenlerimizi misafir ettik. Konya’daki tüm etkinliklerimiz beğeniyle takip edildi." dedi. Bakan Ersoy, "23 Ekim tarihine kadar sürecek olan başkent ve Beyoğlu Kültüroğlu Festivallerimiz de çok önemli etkinliklere ev sahipliği yapmasının yanı sıra beklentimizin ötesinde misafir ağırlıyor. Bu sene toplamda 5 ilimizde kültür yolu festivalleri düzenliyoruz. Gelecek sene bu 5 ilimize İzmir Efes Kültür Yolu Festivali, Adana Portakal Çiçeği Karnavalı ve Gaziantep’teki Gastronomi Festivali’de daha iyi olacak. Bu kadim topraklarda festival coşkusu yaşamanın mutluluğunun tarifi bizim için çok çok büyük. Bu çerçevede sizlere birbirinden güzel etkinlikler hazırladık. Bugün startını verdiğimiz etkinliklerimiz 16 Ekim tarihine kadar devam edecek. 2 binden fazla sanatçı ve 600’den fazla etkinlikle Diyarbakırlılar ve çevre illerden gelecek sanatseverlerimiz buluşacaklar." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserine Türkçe, Kürtçe, Ermenice şarkılardan Eyvan Geceleri’ne tüm değerler bu festivallerde yer alacak" diyen Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz için birbirinden güzel konserler organize ettik. Ta ki bu meydanı açık hava sahnesinde Yavuz Bingöl, Bedri Ayseri, Oğuzhan Koç, Zara, Murat Dalkılıç, Zeynep Pastık, Yüksek Sadakat Grubu ve Ziynet Sali birer konser verecekler. Aynı mekanda Anadolu Ateşi de güzel bir gösteri sunacak. Sezai Karakoç Kültür Kongre Merkezi’nde Yılmaz Erdoğan Münakaşa, Demet Akbağ’da Aydınlıkevler isimli tiyatro gösterisini sergileyecek. Mezopotamya’nın yetiştirdiği büyük şair kuşlarla ilgili oluşturduğu bakış açısı bilinçlendiği müzikalde yine bu mekanda izleyiciler ve konuşacak. Keçi Burcu Meydanı’nda açık hava sinema gösterimi yapılacak. Cemil Paşa Konağı’nda Gastro Diyarbakır buluşmaları yapılacak. Çocuklarımız için de birbirinden renkli etkinliklerimiz olacak. Kapadokya’nın balonları Diyarbakır’da yükselecek. Keçi Burcu terasından gökyüzü gözlem etkinliğiyle festivalimiz daha da renklenecek. Ben istesem de tüm etkinliklerimizi bugün buradan duyuramam. Çünkü yüzlerce etkinlik var. Say say yetmez. Tüm sanatseverleri festivale bekliyoruz. Bu etkinliklere katkı sağlayan tüm paydaşlara özellikle teşekkür ediyorum. Artık su kültür yolu festivali her sene bu tarihlerde bizlerle birlikte olacak. Yani tek seferlik bir festival değil” dedi.