Bakan Ersoy: “Tüm emekçilerin Dünya Fikri Mülkiyet Günü’nü kutluyorum”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ’26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Tüm eser sahiplerimizin, sanatçılarımızın, yenilikçi ve oluşturucu gençlerimizin ve tüm emekçilerin Dünya Fikri Mülkiyet Günü’nü kutluyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ’26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ersoy, yenilikçiliğin sürdürülmesinde büyük rol oynayan fikri mülkiyet haklarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla 2000 yılından bu yana 26 Nisan gününün ‘Dünya Fikri Mülkiyet Günü’ olarak kutlandığını hatırlattı. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından bu yılın temasının “Fikri Mülkiyet ve Gençlik: Daha İyi Bir Gelecek için İnovasyon” olarak belirlendiğini de not düşen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Bugünün gençleri; yarının yenilikçi ve oluşturucu bireyleri olarak ülkemizin aydınlık geleceğinin mimarları olacaklardır. Gençlerimiz sınırsız enerjileri, merakları, oluşturuculukları ve hızla gelişen teknoloji ve dijitalleşmeye açık yapılarıyla sürdürülebilir bir geleceğin kapılarını aralayacaklardır” dedi.

“Tüm emekçilerin Dünya Fikri Mülkiyet Günü’nü kutluyorum”

Bakan Ersoy, Türkiye’nin kültür ve sanat üretiminin gelişimini sağlamak için kararlılıkla çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Bakanlık olarak, toplumun ve özellikle de gençliğin oluşturucu potansiyelini artırmak böylelikle ülkemizin kültür, sanat üretiminin gelişimini sağlamak ve bu üretimlerin adil ve dengeli bir biçimde korunmasını güvence altına almak için kararlılıkla çalışıyoruz. Ülkemizde oluşturucu endüstrilerin gelişimine katkısı olan herkesin bugünün anlamına ve değerine sahip çıkacağına olan inancımla; tüm eser sahiplerimizin, sanatçılarımızın, yenilikçi ve oluşturucu gençlerimizin ve tüm emekçilerin Dünya Fikri Mülkiyet Günü’nü kutluyorum.”