Bakan Ersoy: “Kültürel mirasımızın görsel belleğini oluşturan filmlerimizi ‘Film Mirasım KTB’ uygulaması ile erişime sunduk”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığa ait arşiv görüntülerin yenilendiğini vurgulayarak, “Kültürel mirasımızın görsel belleğini oluşturan filmlerimizi ‘Film Mirasım KTB’ uygulaması ile erişime sunduk” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarından ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından günümüze kadar ulaşan bakanlık arşivlerinin dijitalleştirildiğini ve yenilendiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yenilenen görüntülere ait videoları paylaşan Bakan Ersoy, şu ifadelere yer verdi:

“Bakanlığımızın arşivinde yer alan kültürel mirasımızın görsel belleğini oluşturan filmlerimizi ‘Film Mirasım KTB’ uygulaması ile vatandaşlarımızın erişimine sunduk. Filmlerin dijitalleştirilmesinde ve restore edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına, Anıtkabir’in yapımından Kore Savaşı görüntülerine kadar herkesin ilgisini çekecek yüzlerce film sizleri bekliyor. Sinema Genel Müdürlüğümüz arşivinde yer alan belge filmleri hazırladığımız web sitesi ve mobil uygulama ile erişime açtık. ‘Film Mirasım’ın hayırlı olmasını diliyorum.”