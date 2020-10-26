Bakan Ersoy, Kalecik Kütüphane ve Kültür Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bugün 57’si gezici olmak üzere bin 264 kütüphanemiz ile Türkiye’nin her yerinde okuma alışkanlığını artırmak, güçlendirmek ve tüm insanlarımız için bilgiyi ulaşılabilir kılmak adına aralıksız çalışıyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karaelmas Ekspresi ile seyahati sırasında Ankara’nın Kalecik ilçesinde bulunan, Kalecik Kütüphane ve Kültür Merkezi açılışına katıldı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılma özelliği gösteren Covid-19 salgını dolayısıyla tüm zorlu bir sürecin içinden geçildiğine değinen Ersoy, salgın döneminde birçok değişimin tecrübe edildiğini aktardı. Kurallara titizlikle uyulması gerektiğinin öneminden bahseden Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde gerçekleştirilen çalışmalara da dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının insan hayatını her şeyden önde tuttuğunu da söyleyen Ersoy, “Ülkemize ve halkımıza en iyi şekilde hizmet üretemeye devam ediyoruz. Açılışını yapmakta olduğumuz kütüphanemiz de bu iradenin bir sonucudur” diye konuştu.

Türkiye’nin her yerinde okuma alışkanlığını arttırmayı ve güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Ersoy, “Bugün 57’si gezici olmak üzere bin 264 kütüphanemiz ile Türkiye’nin her yerinde okuma alışkanlığını artırmak, güçlendirmek ve tüm insanlarımız için bilgiyi ulaşılabilir kılmak adına aralıksız çalışıyoruz. Kütüphanelerimizi sadece kitap okuma merkezleri olmaktan çıkararak, bilgiyle iç içe zaman geçirilebilecek yaşam alanları olarak tasarlıyoruz. Sergiler, konferans ve seminerler, sosyal eğitimler gibi birçok aktivite ile işbirliği yaptığımız Bakanlıklarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmalarına ciddi katkı sunuyoruz. Hizmete aldığımız bebek kütüphanelerinden, havaalanı, gar ve AVM kütüphanelerine kadar bu kurumlarımızı gündelik hayatımızın bir parçası konumuna getirmekteyiz. Bu sayede de özellikle çocuklarımıza kalıcı bir kitap sevgisi ve okuma bilinci kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Kalecik İlçe Halk Kütüphanesinin daha önce hizmet verdiği binanın yetersiz kalması sebebiyle, 340 metrekare kullanım alanına sahip yeni bir alana taşınması kararının alındığını hatırlatan Ersoy, “Onarım ve tefriş çalışmalarının tamamlanmasıyla da 16 bin 700 kitaba sahip kütüphanemizin kapılarını açıyoruz. Hayırlı olmasını, tüm Kaleciklilere sağlıklı günlerde, layıkıyla hizmet etmesini temenni ediyorum” dedi.

Kalecik Belediyesi Kültür Merkezi’nin ilk etabının hizmete alındığına değinen Ersoy, “Bu merkezin sinema salonuna Sinema Genel Müdürlüğümüzce verilen teknik destek ile çorbada bizim de tuzumuzun bulunmasından mutluyuz. Belediyemizi, Kalecik’e böyle bir eseri kazandırdığı için kutluyorum” şeklinde konuştu.

Karaelmas Ekspresi hattında bulunan noktaları bizzat yerinde inceleme amacıyla seyahat eden Ersoy, “Kalecik bizim, tekrar hayata geçirmeye çalıştığımız Karaelmas Turizm Tren güzargahının ilk safhasında yer alıyor. En az 5 tane turizm tren hattı açacağız. Ben de güzargahı yerinde görmek istedim. Önemli olan hattı açmak değil, sürdürebilirliğini sağlamak. Programın içini dolduracağız ve yaza doğru, pandemi sonrasında Türk turizmine kazandıracağız” diye konuştu.

Kalecik Kütüphanesi ve Kültür Merkezi’nin açılışında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan ve çok sayıda Kalecikli yer aldı. Açılış konuşmalarının ardından yeni yerleşim alanındaki Kalecik Kütüphanesi ve Kültür Merkezi’ni gezen Ersoy, ayrıca Belediye Başkanı Kalkan’dan da yöreye ait bilgiler aldı.

Eski Ankara Garı’ndan hareket eden Karaelmas Ekspresi ile seyahate çıkan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, gün boyunca tren güzergahında bulunan önemli kültür noktalarını ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.