Bakan Ersoy: “İstanbul, Michelin Rehberi’nden aldığı destekle marka değerini sağlamlaştıracak”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Michelin Rehberi’nin turizm için önemine değinerek, “İstanbul, Michelin Rehberi’nden aldığı destekle marka değerini sağlamlaştıracak” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Michelin Rehberi basın toplantısına katıldı. Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10.30’da başlayan toplantıya Bakan Ersoy ile birlikte Michelin Rehberleri Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec ve çok sayıda davetli katıldı. İstanbul’un Michelin Rehberi’ne alınmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Bakan Ersoy, şehrin rehbere eklenmesinin ülke turizmi için son derece önemli olduğunu ifade ederek, bu şekilde turizmde yeni bir ivme yakalanacağını vurguladı.

“Bu ay itibarıyla, bakanlık belgeli restoranlarda ve otellerde KDV oranını yüzde 18’den yüzde 8’e düşürdük”

Gastronomi sektörüne verdikleri öneme dikkat çeken Mehmet Nuri Ersoy, “Binlerce yıllık şanlı bir geçmişin, zengin kültürel çeşitliliğin ve eşsiz bir coğrafyanın ürünü olan kadim Türk mutfağı, dünya mutfakları arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Günümüzde de birçok ödüllü restorana ev sahipliği yapan İstanbul, sadece Türkiye’nin gastronomi başkenti değil, aynı zamanda dünyanın önde gelen gastronomi şehirlerinden biri olmaya adaydır. Gastronomi sektörüne verdiğimiz önem neticesinde ülkemizde yeme-içme sektörümüzü desteklemek amacıyla bu ay itibariyle bildiğiniz gibi bakanlık belgeli restoranlarda ve otellerde KDV oranını yüzde 18’den yüzde 8’e düşürerek çok önemli bir destek verdik. Sizlerin de bildiği üzere, kıymetli mirasımızı tüm dünyayla paylaşmak ve etkili bir biçimde tanıtarak Türk mutfağının markalaşmasını sağlamak, Bakanlık olarak bizim için büyük önem taşıyor. Bu çerçevede, İstanbul’un yeme-içme kültürünü, ön plana çıkardığımız tanıtım filmimiz 140 ülkede televizyon ve dijital mecralarda yayınlandı. Kısa sürede de dünyanın en fazla ziyaret edilen dijital platformları arasına giren GoTürkiye’nin YouTube kanallarında da izleyicilerle buluştu. Çok uzun bir aradan sonra son 2 yıldır İstanbul pandemi koşullarına rağmen dünyanın önde gelen sayılı seyahat dergileri Conde Nast Travel ve Leisure Travel tarafından Avrupa’nın seyahat edilmesi gereken en iyi şehirleri listesinde en üst sıralarda tekrar yerini aldı. Tripadvisör seyahat platformunda ise en çok aranan şehir oldu” dedi.

“Dünya turizminde hak ettiğimiz yere gelmek için gerekli adımları atıyoruz”

Bakan Ersoy, Türk mutfağının markalaşması için birçok çalışma yaptıklarını ifade ederek, “Bu başarılar kendi kendine olmuyor. 2019 yılında bakanlığımız tanıtma konusunda radikal bir değişikliğe giderek Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nı hayata geçirdi. Ajansla birlikte Türkiye dünyada açık ara en yoğun ve etkili tanıtım yapan ülke oldu. Şu anda 27 ülkede çok yoğun, 120’den fazla ülkede ise yoğun olarak ulusal televizyon kanalları, global tv kanalları ve dijital mecralar vasıtası ile tanıtım yapıyoruz. Geçen yıl yayına aldığımız ’İstanbul is the new cool’ tanıtım kampanyamızı bu yıl İstanbul’un gastronomi, alışveriş, etkinlik ve kültür sanat değerlerini şehrin tarihi ve doğal dokusu ile ön plana çıkaran yeni tanıtım filmlerimiz ile destekledik. İstanbul, Antalya ve Ege başta olmak üzere gelişmekte olan bölgelerimizle birlikte tüm turizm destinasyonlarımızın dünya turizminde hak ettikleri yere gelmeleri için gerekli adımları teker teker atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. Çok sayıda yabancı basın mensubu ve sanatseverin ilgi gösterdiği festivale bu yıl Başkent Kültür Yolu ile Ankara’yı, önümüzdeki yıl ise İzmir ve Diyarbakır’ı dahil edeceğiz” diye konuştu.

“İzmir, Bodrum ve Çeşme’nin de Michelin Rehberi içerisine alınacağına yürekten inanıyorum”

İstanbul’un Michelin Rehberi’ne alınmasının son derece önemli olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, “Bugün sizlerle, geleneksel tatlarla dünya lezzetlerini aynı anda sunan İstanbul’un aldığı önemli bir nişane vesilesiyle bir aradayız. İstanbul, geçmişi 1900’lü yıllara uzanan, dünyanın en üst yeme-içme standartlarına sahip restoranlarını bünyesinde barındıran Michelin Guide’a yani Michelin Rehberi’ne katılmış bulunuyor. İstanbul’un ardından, kendine özgü mutfağı ve özgün işletmeleriyle İzmir, Bodrum ve Çeşme’nin de Michelin Rehberi içerisine alınacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

“İstanbul, Michelin Rehberi’nden aldığı bu destekle marka değerini sağlamlaştıracak”

Michelin Rehberi’nden alınan destekle turizmde yeni bir ivme yakalanacağına inandığını söyleyen Ersoy, “Hepimizin bildiği üzere, Türkiye pandemi sürecini turizmde ustalıkla yönetti. Olağanüstü bir başarı yakalayarak V çıkışı gerçekleştirmekle kalmadı, BM Dünya Turizm Örgütü’nün 2021 verilerine göre; dünyanın en çok turist alan ülkeleri sıralamasında 2019 rekorunu da geride bırakarak 4’üncülüğe yükseldi. Yeme-içme sektörümüz, bu başarıda önemli rollerden birine sahip. Michelin Rehberi’nden aldığı bu destekle şüphesiz global gastronomi turizmi hareketliliğinden hak ettiği payı alacak ve İstanbul marka değerini sağlamlaştırarak, dünya gastrocity’leri arasında önemini artıracaktır” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, rehberde yer alacak işletmelerin, tamamen bağımsız ve gizli Michelin denetçileri tarafından takip edilen süreç sonunda 11 Ekim’de düzenlenecek törenle açıklanacağını söyledi.