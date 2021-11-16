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Bakan Ersoy: “İnsanlık tarihinin denizlerdeki 4 bin yıllık sürecini bu kıyılarda görme şansına sahibiz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Anadolu sahil şeridi, tarihten farklı kültürlerin ve deniz ticaret rotalarının buluşma yeri olmuştur. İnsanlık tarihinin denizlerdeki yaklaşık 4 bin yıllık sürecini kesintisiz olarak bu kıyılarda görme şansına sahibiz” dedi.

Kültür Sanat 16.11.2021, 19:25
Bakan Ersoy: “İnsanlık tarihinin denizlerdeki 4 bin yıllık sürecini bu kıyılarda görme şansına sahibiz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Anadolu sahil şeridi, tarihten farklı kültürlerin ve deniz ticaret rotalarının buluşma yeri olmuştur. İnsanlık tarihinin denizlerdeki yaklaşık 4 bin yıllık sürecini kesintisiz olarak bu kıyılarda görme şansına sahibiz” dedi.

Mavi Miras Fotoğraf Sergisi’nin açılışı CerModern’de gerçekleştirildi. Türkiye’nin su altı zenginliğinin yer aldığı sergi, 17 Kasım-19 Aralık’ta CerModern’de ziyaret edilebilecek. Serginin açılışında konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, böylesine önemli bir projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Denizlerin sahip olduğu potansiyel ve stratejik önemi hepimiz biliyoruz. Türkiye olarak son dönemde özellikle Doğu Akdeniz başta olmak üzere denizlerdeki egemenlik haklarımızın takibi konusunda da çok güçlü bir kararlılık içerisinde olduğumuzu açıkçası bütün dünya biliyor. İşin diplomatik ve hukuki yanı bir yana, kültürel ve tarihi miras bakımında da çok daha büyük bir zenginlik addettiğini ve Türkiye’nin bu anlamda da dünyaya öncülük eden ülke olduğunu gururla hatırlıyoruz” diye konuştu.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise “Denizlerimiz en eski dönemlere tarihlenen batıklar ve bazı örneklerini burada görebileceğini eşsiz sanat eserleriyle su altı arkeolojisinin hazine odası gibi. Üç kıtanın kesişme noktasında yer alan Anadolu sahil şeridi, tarihten farklı kültürlerin ve deniz ticaret rotalarının buluşma yeri olmuştur. İnsanlık tarihinin denizlerdeki yaklaşık 4 bin yıllık sürecini kesintisiz olarak bu kıyılarda görme şansına sahibiz” açıklamasında bulundu.

Batık Envanteri Projesi kapsamında hazırlanan bu fotoğraf sergisinin su altı kültürel zenginliklerinden bir kesit sunduğunun altını çizen Bakan Ersoy, “Türkiye’nin Mavi Mirası söylemini biz mavi vatanımızda yer alan kültürel varlıklarımızın tümünü tanımlamak için kullanıyoruz. Bu kültür mirasımıza büyük önem veriyor ve onu gelecek nesillere ulaştırmak için hep beraber çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, 15 yılı aşkın bir süredir devam eden Batık Envanteri Projesi ile yılda ortalama 4 ay deniz araştırmaları icra edildiğini ve binlerce saat dalış yapılarak yaklaşık 250 adet batığa, onlarca mimari kalıntıya ulaşıldığını da kaydetti.

Su altında dair yeni proje açıklayan Bakan Ersoy, dalma eğitimi almayan büyükelçilere dalma eğitimi verilip, batıklarda dalış yaptıracaklarını bildirdi.

Ayrıca Bakan Ersoy program sonrasında hayatını kaybeden Şair, Yazar ve Fikir Adamı Sezai Karakoç hakkında da açıklama yaparak, “Çok değerli fikir adamı, şair ve yazar Sezai Karakoç’u maalesef vefat haberini biraz önce almış bulunuyorum. Kendisi sadece fikir adamı değil aynı zamanda siyasetçiydi. Önemli bir değerimizi kaybettik. Başta ailesi olmak üzere bütün yakınlarına sevenlerine baş sağlığı diliyorum” diye konuştu.

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