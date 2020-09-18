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Bakan Ersoy Galata Kulesi’nde incelemelerde bulundu
İSTANBUL’UN SİMGELERİNDEN GALATA KULESİ’NDE SÜRDÜRÜLEN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ RESTORASYON ÇALIŞMALARINI YAKINDAN TAKİP EDEN BAKAN ERSOY, TARİHİ YAPIYA DÜN AKŞAM SAATLERİNDE ZİYARET GERÇEKLEŞTİREREK İNCELEMELERDE BULUNDU.
Kültür Sanat 18.09.2020, 15:26
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İstanbul’un simgelerinden Galata Kulesi’nde sürdürülen Kültür ve Turizm Bakanlığının restorasyon çalışmalarını yakından takip eden Bakan Ersoy, tarihi yapıya dün akşam saatlerinde ziyaret gerçekleştirerek incelemelerde bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi ve ilk durağı Galata Kulesi oldu. Bölgeyi bir süre gezen Bakan Ersoy, daha sonra tarihi yapıda hızla devam eden restorasyon çalışmalarını denetledi, yetkililerden bilgi aldı. Tarihi Galata Kulesi’nin restorasyon çalışmaları sonucu Ekim ayının başında yeniden ziyarete açılması planlanıyor.
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