Bakan Ersoy: “Dizi ihracatımızdaki hedeflerimizi daha yukarılara çekiyoruz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türk dizilerine ilgi, ekonomik açıdan ülkemize çok ciddi katkılar sağlamakta. Buna bağlı olarak dizi ihracatımızdaki hedeflerimizi de daha yukarılara çekiyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk dizileri ve Türkçe konulu saha araştırmasının sonuçlarının açıklandığı “Türk Dizilerinin Türkçe ve Türk Kültürünü Yakınlaştırıcı Etkisi” başlıklı programa katıldı. Yunus Emre Enstitüsü’nün merkez binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada Türk dilini korumanın geleceğe karşı sorumlulukları olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, “Maalesef son zamanlarda özellikle dijital alanda yaşanan gelişmelerin etkisini arttırması, bu alanlarda kullanılan üslubun dilimizi dejenere eden bir yanı olduğunu görüyoruz. Buna karşı dikkatli olmak ve kimliğimizi belirleyen dilimizle ilgili gereken önlemleri almak durumundayız” değerlendirmesini yaptı.

“Kültürümüzün geniş kesimlere ulaştırılması hususunda Türk dizi ve filmleri büyük önem taşıyor”

Yapılan çalışmayı önemli bulduğunu anlatan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, insanlığın içinden geçtiği zor koşullar karşısında Türkiye’nin üstlendiği misyonun önemli olduğunu vurguladı. Ersoy, Türk kültürünün daha geniş kesimlere ulaştırılması konusunda Türk dizilerinin önemini hatırlatarak, “Türk kültürünü, Anadolu’da mayalanan hoşgörü iklimini dünyaya tanıtmak ve anlatmak zorundayız. Bu konuda, kültürümüzün daha geniş kesimlere ulaştırılması hususunda Türk dizi ve filmlerinin büyük bir önem taşıdığını düşünüyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türk dizilerinin dünyanın çeşitli coğrafyalarında yayınlanması için çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Bu emeklerimizin karşılığı olarak dizilerimiz şu anda 150’den fazla ülkede izleniyor. Dünyada Amerika’dan sonra en fazla dizi film ihraç eden ülke konumundayız” dedi.

125 ülkeden yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla yapılan saha araştırmasına katılanların büyük bir kısmının kendilerini Türkçe öğrenmeye iten temel motivasyonun Türk dizileri olduğunu belirttiklerini anlatan Bakan Ersoy, “Katılımcılar, dil eğitimlerinde Türkçe dizileri izlemelerinin daha hızlı konuşma, konuşulanı anlama, kelimeleri doğru telaffuz etme, kelimelerin günlük yaşamda nasıl kullanıldığını öğrenme gibi bir takım somut katkıları olduğunu ifade ederken çok daha önemli bir noktanın da altını çizmektedirler. Katılımcılar Türk dizilerinin aynı zamanda Türk kültürünün ve değerlerinin öğrenilmesi açısından da önemli katkılar sunduğunu belirtmektedirler” ifadelerini kullandı.

“Dünya halkları Türk dizileri sayesinde Türk kültürünü merak etmeye başlıyor”

Bakan Ersoy, şunları söyledi:

“Uzun yıllar boyunca Hollywood yapımları sayesinde farklı coğrafyalarda ilgi duyulan kültür Amerikan kültürüyken bugün dünya halkları Türk dizileri sayesinde Türk kültürünü merak etmeye başlıyor. Bu sürece katkı sağlayanları kutluyorum. Türk kültürünün dünyanın dört bir yanında tanınması konusunda emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Türk dizilerine yönelik ilgi sadece kültürel bir merakın gelişmesine katkı sağlamıyor. Bu ilgi aynı zamanda ekonomik açıdan da ülkemize çok ciddi katkılar sağlamaktadır. Buna bağlı olarak dizi ihracatımızdaki hedeflerimizi de daha yukarılara çekiyoruz. Ayrıca dizi çekimlerinin gerçekleştiği mekanlar başta İstanbul ve boğazlarımızın güzelliği olmak üzere Anadolu’nun birçok farklı noktası izleyicilerin dikkatini çekmekte ve ülkemize gelen turist sayısının artmasına da katkı sağlamaktadır.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ortaya çıkan sonuçların akademide, medyada ve kamuoyunda iyi anlatılması gerektiğini aktararak özel bir çalışma yapılması konusunun önemine dikkati çekti.

“Türkiye sevdalıların birçoğunun Türkçe konuştuğunu fark ettik”

Çalışmanın ortaklarından olan RTÜK Başkanı Şahin ise Türkiye sevdalılarının birçoğunun Türkçe konuştuğunu vurguladı. Şahin, Türkiye’nin kültürünü yurt dışına taşıyacak yapımlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirerek, “Bu toplantıları yaparken bu alandaki meraklıların Türkiye sevdalıların birçoğunun Türkçe konuştuğunu fark ettik. Bunun araştırmasını yaptık. Bugün sonuçları paylaşmış olacağız. Dizilerin gücüne inanan bir RTÜK Başkanıyım. Biz her sıkıntımızı gördüğümüz zaman bakanımızdan netice alabiliyor. Yapılan çalışmaların anlatılması lazım. Türkiye’nin sesini kültürünü nefesini yurt dışında daha uzak yerlere taşıyacak yapımları bekliyoruz. Biz her türlü desteğe hazırız” cümlelerine yer verdi.

Programda Nogay Türkü Arslanbek Sultanbekov ve beraberindeki koro tarafından müzik dinletisi sunuldu.