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Bakan Ersoy, Balıkesir Büyükşehir’in çalışmalarını inceledi

Tarihi yapıların korunmasına ve yeniden işlev kazanmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde birçok ödüle layık görülen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 6. Heritage İstanbul Fuarı’na katılarak yaptığı çalışmaları tanıttı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldığı Balıkesir standı, fuarda büyük ilgi gördü.

Kültür Sanat 18.05.2022, 11:09
Bakan Ersoy, Balıkesir Büyükşehir’in çalışmalarını inceledi

Tarihi yapıların korunmasına ve yeniden işlev kazanmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde birçok ödüle layık görülen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 6. Heritage İstanbul Fuarı’na katılarak yaptığı çalışmaları tanıttı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldığı Balıkesir standı, fuarda büyük ilgi gördü.

Şehrin tarihi kimliğini ortaya çıkaracak bütünlük arz eden projelerle, günümüze miras kalan yapıların geleceğe taşınması konusunda önemli çalışmalar yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 6. Heritage İstanbul Fuarı’na katıldı. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında “Geçmişe Gelecek Sağla” temasıyla gerçekleştirilen; koruma, restorasyon, arkeoloji, müze ve teknoloji fuarında stant açarak tarihi alanlar ve binalarda yaptığı restorasyon, restitüsyon, rölöve ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarını anlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 3 gün boyunca binlerce ziyaretçiyi bilgilendirdi.

Bakan Ersoy, Balıkesir’de gerçekleştirilen çalışmaları beğendi

Fuarın göz dolduranları arasında yer alan Balıkesir standını ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarihi ve Kültürel Miras Şube Müdürü Koray Karabulut’tan, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi alanlarda gerçekleştirdiği restorasyonları oldukça başarılı bulan Bakan Ersoy’a; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Unesco Türkiye Komitesi üyeleri eşlik etti. Ayrıca ünlü tarihçi ve akademisyen İlber Ortaylı da Balıkesir standını ziyaret ederek “Bir taş da sen koy” etkinliğine katıldı.

Balıkesir’de devam eden kazı çalışmaları konuşuldu

Türkiye’de kültürel miras bilincinin artması ve korunması gibi konuları kendisine sosyal misyon edinen fuarla eşzamanlı olarak gerçekleştirilen Heritage İstanbul Konferanslarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Paneli de yapıldı. Yüzlerce katılımcı tarafından ilgiyle takip edilen panelin moderatörlüğünü Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nden Prof. Dr. Abdullah Soykan yaptı. MSGSÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Murat Özgen, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Polat, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tercanlıoğlu da Balıkesir’de gerçekleştirilen 4 kazı alanı hakkında bilgi verdi. Konuşmacılar, Balıkesir’in kadim geçmişini gözler önüne seren, tespiti yapılan 30 antik kente sahip olduğunu belirterek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenen; Antandros, Kyzikos, Daskyleion, Adramytteion’da devam eden çalışmaların süreçlerini değerlendirdiler.

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