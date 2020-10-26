Bakan Ersoy: “Ankara’yı hub yaparak birçok noktaya turizm tren rotalarını yaymak istiyoruz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla birlikte bu tarz turizm seferlerinin sayısını arttırma kararı aldık. Ankara’yı hub yaparak birçok noktaya turizm tren rotalarını yaymak istiyoruz. Hedefimiz ilk etapta 5 rotayı oluşturmak” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2010 yılında seferleri durdurulan Karaelmas Ekspresi’nin yeniden faaliyet gösterebileceğini söyleyerek Covid-19 sonrasına dikkat çekti. Ankara’nın Kalecik ilçesinde bulunan Kalecik Kütüphanesi ve Kültür Merkezi açılışının ardından Karaelmas Ekspresi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ersoy, “Hedefimiz hem turizmi 12 aya yaymak hem de Türkiye’nin 81 vilayetine yaymak” açıklamasında bulundu.

“Doğu Ekspresi gibi en az 5 tane turizm treni oluşturmaya çalışıyoruz”

Doğu Ekspresi’nin başarılı sonuçlar elde ettiğine değinen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla birlikte bu tarz turizm seferlerinin sayısını arttırma kararı aldık. Bu bağlamda Doğu Ekspresi gibi en az 5 tane turizm treni oluşturmaya çalışıyoruz. Eskiden de hayatta olan Karaelmas hattını yeniden canlandırmak için bu tren yolculuğunu gerçekleştiriyoruz. Amacımız; Ankara’dan çıktıktan sonra Kalecik, Çankırı, Çerkeş, Eskipazar, Karabük, Safranbolu ve Zonguldak’a kadar varacak olan bir tren rotasını, dolu dolu bir tren rotasını, pandemi sonrasında inşallah hızlı bir şekilde, yaza kadar hazırlayıp hayata geçirmek. Bu geziyi bunun için yapıyoruz. Karaelmas Ekspresini de aynı Doğu Ekspresi gibi hem yerli turizme hem de yabancı turizme hitap edecek çalışmaları başlattık” diye konuştu.

“Ankara’yı hub yaparak birçok noktaya turizm tren rotalarını yaymak istiyoruz”

Turizm Geliştirme Ajansı sayesinde yeni bir organizasyona başlandığını söyleyen Ersoy, bu bağlamda şehirlerin uzmanlarının atandığını belirtti. Ersoy, “Daha önce Doğu Anadolu’daki denemeler çok başarılı oldu. Ankara’yı hub yaparak birçok noktaya turizm tren rotalarını yaymak istiyoruz. Hedefimiz ilk etapta 5 rotayı oluşturmak. İyi bir başlangıç olacak diye düşünüyoruz. Bizim hedefimiz hem turizmi 12 aya yaymak hem de Türkiye’nin 81 vilayetine yaymak. O yüzden herkesin sahip olduğu turizm potansiyelinin farkındalığını yaratıp, tanıtımını yaparak turizm pastasından pay almasını sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.