Bahçelievler Birinci Ulusal Kitap Fuarı törenle açıldı

27 Kasım tarihleri arasında düzenlenen fuar, Ünlü yazarlarla kitapseverleri bir araya getirecek.

Bahçelievler Belediyesi Kongre merkezinde ilki gerçekleştirilen fuarda 1 milyon kitap okurla buluşturulacak. 70’e yakın yayınevinin stant açtığı fuarda Eser sahipleri imza günleri ve söyleşilerle kitapseverlerle bir araya gelecek. 8 gün sürecek 1’inci Bahçelievler Kitap Fuarı açılışı, Yazar Pelin Çift ve Yazar Erhan Altunay’ın kitapseverlerle bir araya geldiği söyleşi sonrasında düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Öte yandan Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu’nun kuruluşunun 60’ıncı yılı dolayısıyla Kitap Fuarı etkinlik alanında açılan ‘Tematik Pullar Sergisi’ de pul meraklıları tarafından fuar süresi boyunca gezilebilecek.

“ bir milyon kitabı bir milyon kişi ile buluşturmayı hedefliyoruz.”

Açılışta Konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır; “ Bahçelievler’de 1’inci Ulusal Kitap Fuarını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 70 tane yayınevi stant açtı ve fuarda bir milyon kitap bulunuyor. Başka ilçedeki vatandaşlarımızın da gelmesiyle bir milyon kitabı bir milyon kişi ile buluşturmayı hedefliyoruz. Burada amacımız gençlerde ve çocuklarda okuma bilinci oluşturmak. Gençlerimiz belkide bu güne kadar ellerine gazete almadı, dijital platformlarda okudular ama kitabı sadece dijital alanlarda değil, kitabın o kokusunu alarak okumalarını sağlamak hedeflerimiz arasında yer alıyor. Özellikle Üniversitelerimize fuar alanı için servis koyduk. Bu gün başlıyor haftaya Pazar gününe kadar, 9 gün boyunca Bahçelievler Kongre merkezimizde 70 yayın evimizin bulunduğu kitap fuarına, Bahçelievler de bulunan vatandaşlarımızı, tüm İstanbullu Vatandaşlarımızı ve gençlerimizi mutlaka kitap fuarımıza bekliyoruz. Aynı zamanda bugün pul sergisinin de açılışını yapıyoruz. Filateli Dernekleri Federasyonu’nun 60’ıncı yılı dolayısıyla çok kapsamlı bir pul sergisi var. Kitap fuarına gelen vatandaşlarımızın pul sergisini de gezmelerini bekliyoruz. ” Şeklinde konuştu.

“Genellikle tarih ve dini kitapları okuyorum.”

Kitap almak için Fuara gelen Serdar Karataş, “ Öğrenciyim aynı zamanda çalışıyorum. Kitap almak için buradayım. Genellikle tarih ve dini kitapları okuyorum. Benim işim çok zor bir iş olmadığı için genellikle gün içerisinde kitap okumaya çalışıyorum. Alan olarak yeterli bir yer şimdiye kadar aradığım kitapları bulabildim. Şimdiye kadar bir kitap aldım ama biraz daha bakacağım.” Dedi.

“Devamının gelmesini çok isteriz.”

Çocukları ile birlikte Fuara gelen Beyza Doğan, “ Çocuklarımızla birlikte geldik, çocuklarımıza kitaplarını aldık şimdi eşimle birlikte dolanıyoruz. Biz kitap fuarlarını çok sevdiğimiz için Belediyemizin böyle bir etkinlik yapması bizi çok memnun etti ama görmek istediğimiz yazarlar hafta içi gelecekmiş onun için biraz üzgünüz, inşallah gelmeye çalışacağız. Devamının gelmesini çok isteriz alan olarak yeterli gibi geliyor. Çocuklarıma ve eşime kitap aldık şimdilik. Fiyatlarda normal, çok yüksek gelmedi bize.” Gibi ifadeler kullandı.

“bazı ilkler yapılıyor.”

Ailecek Fuara katılan Erkan Doğan, “ Belediyemizin bünyesinde bugüne kadar böyle bir fuar olmadı, bazı ilkler yapılıyor. Alan diğer fuar alanları kadar büyük değil ama deneyerek zamanla olur bazı şeyler. Teşekkür ederiz fuar için. Çocuklarıma ve bana kitap aldık, birazdan eşim içinde bakacağız.” dedi.