Bahçelievler Belediyesi, “Tam Bana Göre Gençlik Festivali”ne katıldı

Bahçelievler Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen Tam Bana Göre Gençlik Festivali’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı festivalde milyonlarca genç eğlenirken belediyeler hizmetlerini tanıttı.

Bahçelievler Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen Tam Bana Göre Gençlik Festivali’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı festivalde milyonlarca genç eğlenirken belediyeler hizmetlerini tanıttı. 9 Ekim’e kadar sürecek festivalde ülkenin dört bir yanından gelen gençler Bahçelievler Belediyesi’nin standına büyük ilgi gösterdi. Bu yıl yaklaşık 3 milyon gencin katılımı beklenen Tam Bana Göre Gençlik Festivali’nde konserler, genç sanatçıların sahneleri, sinema, tiyatro ve Espor etkinlikleri yer alıyor. 152 belediyenin stantlarla misafirlerini karşıladığı festivalde söyleşi, toplantı etkinlikleri düzenlenecek, kitap fuarı açılacak.

“Türkiye’nin en büyük gençlik festivalindeyiz”

Tam Bana Göre Gençlik Festivali’ne katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Bahçelievler olarak Türkiye’nin en büyük gençlik festivalindeyiz. Üreten gençlerin belediyesi Bahçelievler olarak biz de kurduğumuz standımız ile gençlerimizin yerli ve milli olarak ürettiği tasarımları sergiliyoruz. Standımızda daha önce Türkiye birincisi olan ve TÜBİTAK rekorunu kıran tasarımlarımız yer alıyor. Bunların arasında sürücüsüz yapay zekâ ile tamamen otonom hareket edebilen, şerit takibi yapabilen aracımız mevcut. Bunu yansıra elektrikli aracımız, Siyavuşpaşa İHA, Füze, Hüma Model Uydu, Otonom Gemi ve Kompost Bisiklet ile A-53 standında ziyaretçilerimizi bekliyoruz” dedi.