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Baharın müjdeleyicisi Nevruz, Gazi Üniversitesinde coşkuyla kutlandı

Gazi Üniversitesinde baharın müjdeleyicisi Nevruz dolayısıyla düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kültür Sanat 21.03.2022, 15:00
Baharın müjdeleyicisi Nevruz, Gazi Üniversitesinde coşkuyla kutlandı

Gazi Üniversitesinde baharın müjdeleyicisi Nevruz dolayısıyla düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Gazi Üniversitesi tarafından baharın müjdeleyici olarak bilinen Nevruz dolayısıyla üniversite kampüsünde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliğe üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterirken davetliler arasında Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız yer aldı. Protokol davetlileri, üniversitenin akademisyenleri ve öğrenciler, etkinlik kapsamında yakılan Nevruz ateşinin üstünden atladı, demir dövme gösterisi yaptı. Burada birer konuşma gerçekleştiren protokol davetlileri, Nevruz’un önemine dikkat çekti.

“Nevruz’un tüm insanlığa sağlık, mutluluk getirmesini temenni ediyorum”

Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev, yaptığı konuşmada, “Nevruz ilkbaharın habercisi, kardeşliğin, barışın, refahın ve birleşmenin sembolü olarak asırlardır kutlanan bayram ve atalarımızdan kalan ortak bayramımızdır” cümlelerine yer verirken KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Köprülü ise “Gazi Üniversitesi’ne Nevruz vesilesiyle ev sahipliği yaptıkları bu güzel etkinlikte Kıbrıs Türk kültürünü en iyi şekilde tanıtılmasına imkan sağladıkları için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Barış, huzur ve güvenlik gibi kavramların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırladığımız bugünlerde Nevruz’un Türk ulusuna, halkımıza, tüm dost ve kardeş ülkelerimize, tüm insanlığa sağlık, mutluluk getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

“Türk’ün yeni günü, baharın müjdecisi, Ergenekon’dan çıkışımızın yıl dönümü kutlu olsun”

ÖSYM Başkanı Aygün, konuşmasında “Türk’ün yeni günü, baharın müjdecisi, Ergenekon’dan çıkışımızın yıl dönümü kutlu olsun. Demirden dağı erittiğimiz ateş tüm Türk dünyasının özünde hala yanmaya devam ediyor. Bu ateş özgürlük ve bağımsızlık ateşi olarak hiç sönmez bir meşale misali hep yansın. Tüm esir yurtları azatlık alsın” vurgusunu yaptı. Rektör Yıldız da, “Allah daha nice yıllar Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere Türk dünyasındaki bütün Türk cumhuriyetlerinin ilelebet payidar olmasını nasip eylesin. Nevruz demek, tarihte bu büyük milletin büyük yürüyüşünün adı. Ecdadımız Ergenekon’dan çıkıp tarihte büyük yürüyüşü başlatmış, bu büyük yürüyüşle birlikte artık aleme nizam veren bir millet olmuştur” ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında birbirinden farklı halk oyunları gösterileri gerçekleştirilirken tüm katılımcılara Özbek pilavı, ayran ve lokma tatlısı ikram edildi.

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