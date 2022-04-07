banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı
TFF'den Cüneyt Çakır hakkında flaş gelişme!
TFF'den Cüneyt Çakır hakkında flaş gelişme!
Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...
Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...

Bahar tatilinde İş Sanat’tan çocuklara atölyeler

İş Sanat, bahar ara tatilinde, ‘Büyük Zafer’in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi’nde farklı yaş grubundaki çocukları, birbirinden farklı atölyeler ile ağırlıyor.

Kültür Sanat 07.04.2022, 14:16
Bahar tatilinde İş Sanat’tan çocuklara atölyeler

İş Sanat, bahar ara tatilinde, ‘Büyük Zafer’in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi’nde farklı yaş grubundaki çocukları, birbirinden farklı atölyeler ile ağırlıyor.

İş Sanat, bahar ara tatilinde İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi, Ankara Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi ve İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu’nda yer alan ‘Büyük Zafer’in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi’nde farklı yaş grubundaki çocukları, birbirinden farklı atölyeler ile ağırlıyor.

Eğlenceli ve öğretici atölyeler Türkiye İş Bankası Müzesi’nde

İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde farklı yaş gruplarına yönelik ‘Müze Hatıram Atölyesi’, ‘Madalya Atölyesi’ ve ‘İşim Birikim’ atölyeleri düzenleniyor.

5 - 6 yaş grubunun katılabileceği ‘Müze Hatıram Atölyesi’nde çocuklar önce müzeyi eğitmenler eşliğinde gezecek, bankacılık nesnelerini eski - yeni, geçmiş - gelecek, benzerlik - farklılık kavramları üzerinden inceleyip, keşfettikleri nesne ve mekanları, ‘çizgilerimi birleştir’ çalışması ve resim etkinliği ile pekiştirecek. Müze gezisi ve atölye çalışması toplam 1 saat sürecek. Müze Hatıram Atölyesi, 12, 13 ve 14 Nisan günlerinde saat 11.30’da, 15 Nisan Cuma günü saat 14.00’te, 16 ve 17 Nisan günlerinde ise saat 12.00’de başlayacak.

2. ve 4. sınıflara özel olarak hazırlanan ve Müze’de devam eden ‘Bir Asrın Ardından’ sergisi kapsamında düzenlenen ücretsiz ‘Madalya Atölyesi’nde ise çocuklar sergi turu ile başlayıp, çeşitli Türk ve dünya madalya örneklerini tanıtıcı bir sunumla madalyaların özelliklerini inceleyecek ve kendi madalyalarını tasarlayacak. Toplam 1 saat sürecek atölye çalışmaları 12, 13, 14 ve 16 Nisan günlerinde, saat 10.00’da başlayacak.

Birikim, tasarruf kavramlarının irdelendiği, kumbara tasarımlarının incelendiği müze turuyla başlayan ‘İşim Birikim Atölyesi’nde Türkiye İş Bankası Müzesi’nin tasarladığı İşim Birikim kutu oyunu ile çocuklar tasarruf, bütçe yapmanın önemi, parayı doğru yönetme, arz-talep dengesi gibi ekonominin temel prensiplerini kavrayacak. Atölye, 12, 13 ve 14 Nisan günlerinde, saat 14.00’te, 15 Nisan Cuma ise 10.00’da 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine, 15 Nisan Cuma, 11.30’da ise 5. ve 7 sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenecek. Atölye çalışması toplam 1 saat sürecek.

Yapılan açıklamada, ’’Her bir atölye için kontenjanlar 15 kişi ile sınırlı olup, info@isbankmuze.com.tr adresinden kayıt gerçekleştirilebilir, 0212 511 18 04 telefon numarasından bilgi alınabilir’’ denildi.

‘Müze Hatıram Atölyesi’ ve ‘Dünyanın Parası Atölyesi’ İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde

Türkiye İş Bankası’nın Ankara Ulus’taki tarihi binasında kurulan İktisadi Bağımsızlık Müzesi, bahar ara tatiline özel olarak düzenlediği, farklı yaş gruplarına yönelik “Müze Hatıram Atölyesi” ve “Dünyanın Parası Atölyesi” ile çocukları misafir edecek.

Ankara’da İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde gerçekleşecek, 6-7 yaş grubunun katılabileceği ‘Müze Hatıram Atölyesi’nde çocuklar önce müzeyi eğitmenler eşliğinde gezecek, bankacılık nesnelerini eski - yeni, geçmiş - gelecek, benzerlik - farklılık kavramları üzerinden inceleyip, keşfettikleri nesne ve mekanları, ‘çizgilerimi birleştir’ çalışması ve resim etkinliği ile pekiştirecek. Müze gezisi ve atölye çalışması toplam 1 saat sürecek.

8-10 yaş grubunun katılabileceği ‘Dünyanın Parası Atölyesi’nde ise geçmişten günümüze kadar paranın gelişimini ve geçirdiği safhaları çizgi film gösterimiyle öğrenerek farklı para tasarımlarını, ülkelerin paraları arasındaki farkı ve paranın üzerindeki sembollerin anlamlarını öğrendikten sonra kendi paralarını tasarlayıp hediye kumbaralarını alacaklar. Müze gezisi ve atölye çalışması toplam 1 saat sürecek.

’Müze Hatıram Atölyesi’ 13 Nisan Çarşamba ve 16 Nisan Cumartesi, ’Dünyanın Parası Atölyesi’ ise 15 Nisan Cuma ve 17 Nisan Pazar, 13:00’da İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde ücretsiz gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamada ’’Her bir atölye için kontenjanlar 15 kişi ile sınırlı olup, atölyeler için rezervasyonlar atolye@issanat.com.tr adresinden gerçekleştirilebilir, kayıt için 0312 222 70 66 telefon numarasından bilgi alınabilir’’ denildi.

İstiklâl Sergisi’nde Çocuklara Özel Rehberli Turlar

"Büyük Zafer’in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi"nde ise 11 - 16 Nisan tarihleri arasında, çocuklara yönelik rehberli turlar düzenleniyor. Sergi her gün İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu’nda ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Millî Mücadele’nin başlangıç tarihi kabul edilen 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yılında İş Sanat tarafından İstanbul’daki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara’daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde eş zamanlı olarak açılan “İstiklal” Sergisi, ’Büyük Zafer’in 100. Yılına Doğru’ başlığıyla genişletilerek İzmir’de ziyarete açıldı.

Yapılan açıklamada, ’’Ziyarete açıldığı günden bu yana 50 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edilen sergi, hafta içi 10.00 - 17.00, hafta sonu ise 11.00 - 18.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilir. Rehberli turlar için istiklal.izmir@issanat.com.tr adresinden kayıt gerçekleştirilebilir’’ denildi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 07 Nisan 2022
İmsak 05:02
Güneş 06:31
Öğle 13:11
İkindi 16:49
Akşam 19:41
Yatsı 21:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
18°
parçalı az bulutlu