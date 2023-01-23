Bahar havalarına rağmen Güneydoğu’nun ’Efes’i Dara Antik Kenti boş kaldı

Güneydoğu’nun "Efes"i olarak görülen Mardin’deki Dara Antik Kenti, bahar havalarının etkili olmasına rağmen turistlerden yeterince ilgi görmedi.

Mardin’e 30 kilometre uzaklıkta Dara Mahallesi’nde bulunan Dara Antik Kenti, yukarı Mezopotamya’nın en önemli yerleşim yerleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda turist akınına uğrayan Dara, bu yıl devam eden sıcak havalardan olumlu bir sonuç alamadı ve boş kaldı. İçinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalıntılarının bulunduğu Dara Antik Kenti, bu yılın ilk aylarında turistlerin uğrak mekânı olmaktan uzak seyir ediyor. Sıcak havalara rağmen boş kalan Dara Antik Kenti, çevre illerden gelen misafirleri ağırlamaya devam ediyor.

“Bahar havası olmasına rağmen maalesef çok az sayıda insan var”

Diyarbakır’dan Dara Antik Kenti’ni görmek için geldiğini belirten Muhsin Durmaz, “Burası çok duyulan bilinen bir yer. Buranın çok meşhur olmasından dolayı bizler buraya ziyarete geldik. Buranın çok harika bir yer olmasına rağmen, havanın güneşli hatta bahar havası olmasına rağmen maalesef ki, burada çok az sayıda insan var. Gönül isterdi ki, burası komple dolu olsun. Geçmişi tanıma, bilme açısından buranın dolu olmasını çok isterdik. Geçmiş milletlerin taşlardan yontarak, burayı kentine yurt edinme kendisini koruma gibi ihtiyaçlarını karşıladığını görebileceğimiz çok güzel bir yerdir. Türkiye de bulunan herkesin burayı görmesi lazım, görmelerinde yarar olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Hava güzel olmasına rağmen buralar boş kalmış”

Havaların sıcak seyir etmesine rağmen Dara’nın boş kaldığını belirten Gülistan Demir, “Antalya’dan, Diyarbakır’dan gelen misafirlerimi getiriyorum. Burası Mardin için turistik olarak çok değerli bir yer. Yanıma gelen her misafirimi buraya getiriyorum, seviniyorum. Mardin’e turistik olarak değer katmasına da seviniyorum. Herkesi öncelikle Dara’ya sonrada Mardin’e bekliyoruz. Hava güzel olmasına rağmen buralar boş kalmış. Normalde buralar çok dolu oluyor. Buranın dolu olmasını beklerdik” şeklinde konuştu.