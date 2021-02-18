Bağdat Caddesi’nde yürümüyorsun, padişahın karşısına çıkıyorsun

Müzikten, stand-up’a, mizahtan güncel konulara; kültürün her alanına dokunan ve her anı eğlence dolu dakikalara sahne olan Zorlu PSM’nin Youtube kanalında yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında sevilen oyuncu Ezgi Eyüboğlu samimi ve dürüst itiraflarıyla geceye damga vurdu.

Sanatla oldukça ilgili bir aile içerisinde büyüyen ve ailenin tek kız çocuğu olduğunu anlatan Ezgi Eyüboğlu, “bir evin bir kızı” olma hissiyatının sosyal hayat içerisinde bazı dezavantajlar da yaratabildiğini ifade etti. “Bir evin bir kızı olarak büyüyünce ister istemez ailede ilgi odağı haline geliyorsunuz. Ama sosyal hayatta aynı ilgiyi bulamayınca ‘Eee ben ilgi odağıydım. Burada neden ilgi odağı değilim’ durumu olabiliyor.” Sözleri stüdyodaki herkesi kahkahalara boğdu.

İktisat bölümü mezunu olan güzel oyuncu, iktisat biliminin kendisine analitik düşünme anlamında artısı olduğunu ifade ederken, oyunculuk kariyerine yönelmeseydi okulda kalarak akademisyen olmak isteyeceğini itiraf etti.

Programın sevilen bölümü “Gözlerimin İçine Bak”ta İbrahim Selim tarafından kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap veren başarılı oyuncu, “Hiç estetiğin var mı?” sorusuna verdiği “Estetiğim yok ama bir dermatoloğum var, onunla teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. Bir adım ötesi estetik oluyor muhtemelen. Ama estetiğe karşı bir insan da değilim.” İtirafında bulundu. Yine programın aynı bölümünde sorulan “Fotoğraf çekmek için asansörü meşgul ettiğin oldu mu?” sorusuna verdiği “Asansör aynasında fotoğraf çekmeyi seviyorum. Bu sebeple asansörü meşgul ettiğim olmuştur çok. Onun bir de ayrı bir gerginliği oluyor. Asansör durdu mu, biri mi binecek, hemen normal insan gibi görüneyim ve benzeri. Bu sebeple asansörü meşgul etmişliğim çok vardır.” Herkesi güldürürken dürüstlüğüyle de göz doldurdu.

Oyunculuk kariyeri boyunca başına gelen komik anılarını da içtenlikle paylaşan yetenekli oyuncu, “Muhteşem Yüzyıl”da rol aldığı süreç için “Utanarak öğrendim.” İfadelerini kullandı. Projeye kabul edildikten sonra hazırlanma sürecinin çok kısıtlı olması sebebiyle kendisi çok hızlı bir şekilde set ve kamera karşısında bulduğunu anlatan Eyüboğlu, “Padişahın karşısına çıkacağım bir sahne çekecektik. İlk sahnelerimden biriydi. Ben de normal bir şekilde Halit Ergenç’e doğru yürüdüm. Hiç unutmuyorum Yağmur ya da Durul hoca ‘Bağdat caddesinde yürümüyorsun, padişahın karşısına çıkıyorsun Ezgi’ demişlerdi. Çok utandığımı hatırlıyorum.” İfadeleriyle herkesi güldürdü.

Yeni projesi için Ankara’da setinin devam ettiğini de anlatan güzel oyuncu, çok yakında başlayacak yeni işi konusunda heyecanını da dile getirdi. Bir İstihbarat dizisinde rol aldığını ifade eden Ezgi Eyüboğlu, çok yakında daha detaylı bilgilerin paylaşılacağının müjdesini de verdi.