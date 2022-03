Bağcılar’da 58. Kütüphane Haftası’nın açılışı yapıldı

Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, 58. Kütüphane Haftası sebebiyle konuk olduğu Bağcılar Belediyesi’nin programında davetlilere kitap seçiminin öneminden bahsetti. Kitabın bir toplumun olumlu veya olumsuz yönde değiştirip dönüştürülebileceğini söyleyen Yenişehirlioğlu, “Kitapla ihya edebileceğiniz gibi imha da edebilirsiniz. O yüzden bizi ihya edecek, geliştirecek ve var edecek kitapların peşine düşmemiz gerekiyor” dedi.

58. Kütüphane Haftası’nın açılışı Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kitap sevdalılarının yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Dünyada belli yere gelen insanlar kütüphanelerin tozlu raflarından ve kitap kokularından geçti. Geçmişte imkanlar az olduğu için bizler kitap bulamıyorduk. Ödünç aldığımız kitabı da doya doya okuma şansımız olmuyordu. Gelişen dünyayla birlikte dijital teknoloji ve basım yayımla birlikte istediğimiz kadar kitaba sahip olabiliyoruz. Bu fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir eser yapıyoruz

İlçede belediyeye ait 28 kütüphane olduğunu dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Bilişim teknolojisi ilerlediği için herkesin bilgiye internet üzerinden ulaşacağı ve kütüphanelerin boş kalacağı beklentisindeydik ancak tam aksine daha da çok ihtiyaç doğmaya başladı. Bu çok sevindirici. Bugün her okulumuzda kütüphane var. Belediyemizin 28 tane kütüphanesi var. Şu an içinde bulunduğumuz binadaki kütüphanede İstanbul’da en çok kullanılan kütüphaneler arasında geliyor. Bağcılar Meydanı’nda 5 katlı sadece kütüphane olacak güzel bir eser yapıyoruz. Genç, çocuk, kadın, engelli gibi her kesime özel kütüphane olacak. Önümüzdeki yılın başında Cumhuriyetimizin 100. Yılına yakışır bir eser kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Top ve tüfeğin yanında kitapla da saldırıyorlar

Programda “Okuma Serüveni” başlıklı bir söyleşi düzenleyen oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, kitap kadar seçiminin de önemine değindi. Kitapların değiştirme ve dönüştürme gücü olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, şunları söyledi: “Kitap önemli bir iletişim aracıdır. Bir kitap toplumu değiştirip dönüştürebilir. Bunu çok iyi bildiği için küresel güçler top ve tüfeğin yanında kitapla da saldırılar gerçekleştiriyorlar. Edebiyatla da sinemayla da bir toplumu zarara uğratabilirsiniz. Yurtdışındaki hormonlu ve güçlü sermaye grupları bir araya gelerek insanların zihni yapılarını, aile yapılarını bozmak için kitap üretiyorlar. Kitaplar bir tek yazarın adı altında çıkıyor, oysa ortak aklın ürünüdür. Reklamlarla o kitaplar büyütülür ardından da Hollywood filmini yapar. Çok önemli bir esermiş gibi tanıtılıp herkesin okuması ve izlenmesi sağlanır. Basılan her sayfayı okuduğunuzda, her karesini izlediğinizde zihninizde patlayan küçük el bombaları hissedersiniz. Amaçları aileyi zayıflatmak, kadının ve erkeğin kodlarını bozmaktır. Aileyi bozarsanız toplumu bozarsınız. Kitapla ihya edebileceğiniz gibi imha da edebilirsiniz. O yüzden bizi ihya edecek, geliştirecek ve var edecek kitapların peşine düşmemiz gerekiyor.”

Etkinliğin sonunda belediye bünyesindeki kütüphanelerde yılın en çok kitap okuyan üyelerine hediyeleri takdim edildi. Kaymakam Eldivan, Başkan Çağırıcı, Yazar Yenişehirlioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Ayşe Şakar, ödül alan kitapseverleri tebrik etti.