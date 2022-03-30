banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda!
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda!
Motorine bir indirim daha geliyor!
Motorine bir indirim daha geliyor!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!

Bağcılar’da 58. Kütüphane Haftası’nın açılışı yapıldı

Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, 58. Kütüphane Haftası sebebiyle konuk olduğu Bağcılar Belediyesi’nin programında davetlilere kitap seçiminin öneminden bahsetti. Kitabın bir toplumun olumlu veya olumsuz yönde değiştirip dönüştürülebileceğini söyleyen Yenişehirlioğlu, “Kitapla ihya edebileceğiniz gibi imha da edebilirsiniz. O yüzden bizi ihya edecek, geliştirecek ve var edecek kitapların peşine düşmemiz gerekiyor” dedi.

Kültür Sanat 30.03.2022, 14:11
Bağcılar’da 58. Kütüphane Haftası’nın açılışı yapıldı

Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, 58. Kütüphane Haftası sebebiyle konuk olduğu Bağcılar Belediyesi’nin programında davetlilere kitap seçiminin öneminden bahsetti. Kitabın bir toplumun olumlu veya olumsuz yönde değiştirip dönüştürülebileceğini söyleyen Yenişehirlioğlu, “Kitapla ihya edebileceğiniz gibi imha da edebilirsiniz. O yüzden bizi ihya edecek, geliştirecek ve var edecek kitapların peşine düşmemiz gerekiyor” dedi.

58. Kütüphane Haftası’nın açılışı Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kitap sevdalılarının yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Dünyada belli yere gelen insanlar kütüphanelerin tozlu raflarından ve kitap kokularından geçti. Geçmişte imkanlar az olduğu için bizler kitap bulamıyorduk. Ödünç aldığımız kitabı da doya doya okuma şansımız olmuyordu. Gelişen dünyayla birlikte dijital teknoloji ve basım yayımla birlikte istediğimiz kadar kitaba sahip olabiliyoruz. Bu fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir eser yapıyoruz

İlçede belediyeye ait 28 kütüphane olduğunu dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Bilişim teknolojisi ilerlediği için herkesin bilgiye internet üzerinden ulaşacağı ve kütüphanelerin boş kalacağı beklentisindeydik ancak tam aksine daha da çok ihtiyaç doğmaya başladı. Bu çok sevindirici. Bugün her okulumuzda kütüphane var. Belediyemizin 28 tane kütüphanesi var. Şu an içinde bulunduğumuz binadaki kütüphanede İstanbul’da en çok kullanılan kütüphaneler arasında geliyor. Bağcılar Meydanı’nda 5 katlı sadece kütüphane olacak güzel bir eser yapıyoruz. Genç, çocuk, kadın, engelli gibi her kesime özel kütüphane olacak. Önümüzdeki yılın başında Cumhuriyetimizin 100. Yılına yakışır bir eser kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Top ve tüfeğin yanında kitapla da saldırıyorlar

Programda “Okuma Serüveni” başlıklı bir söyleşi düzenleyen oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, kitap kadar seçiminin de önemine değindi. Kitapların değiştirme ve dönüştürme gücü olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, şunları söyledi: “Kitap önemli bir iletişim aracıdır. Bir kitap toplumu değiştirip dönüştürebilir. Bunu çok iyi bildiği için küresel güçler top ve tüfeğin yanında kitapla da saldırılar gerçekleştiriyorlar. Edebiyatla da sinemayla da bir toplumu zarara uğratabilirsiniz. Yurtdışındaki hormonlu ve güçlü sermaye grupları bir araya gelerek insanların zihni yapılarını, aile yapılarını bozmak için kitap üretiyorlar. Kitaplar bir tek yazarın adı altında çıkıyor, oysa ortak aklın ürünüdür. Reklamlarla o kitaplar büyütülür ardından da Hollywood filmini yapar. Çok önemli bir esermiş gibi tanıtılıp herkesin okuması ve izlenmesi sağlanır. Basılan her sayfayı okuduğunuzda, her karesini izlediğinizde zihninizde patlayan küçük el bombaları hissedersiniz. Amaçları aileyi zayıflatmak, kadının ve erkeğin kodlarını bozmaktır. Aileyi bozarsanız toplumu bozarsınız. Kitapla ihya edebileceğiniz gibi imha da edebilirsiniz. O yüzden bizi ihya edecek, geliştirecek ve var edecek kitapların peşine düşmemiz gerekiyor.”

Etkinliğin sonunda belediye bünyesindeki kütüphanelerde yılın en çok kitap okuyan üyelerine hediyeleri takdim edildi. Kaymakam Eldivan, Başkan Çağırıcı, Yazar Yenişehirlioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Ayşe Şakar, ödül alan kitapseverleri tebrik etti.

Yorumlar (0)
18°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19