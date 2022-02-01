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Bafralı çocuklara karne tatilinde tiyatro hediyesi

Bafra Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline çıkan öğrencilere armağan olarak sahnelenen tiyatro oyunu çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kültür Sanat 01.02.2022, 18:23
Bafralı çocuklara karne tatilinde tiyatro hediyesi

Bafra Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline çıkan öğrencilere armağan olarak sahnelenen tiyatro oyunu çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Tiyatro Amisos tarafından Bafra Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahnelenen Bizim Tomi ve Ceri adlı oyunu ücretsiz olarak izleyen çocukların mutlulukları gözlerine yansıdı.

3 seans olarak sahnelenen oyunu çocuklarla birlikte izleyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç çocukların neşeli anlarına eşlik etti. Bafra’da sanatsal faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirten Başkan Kılıç, “Çok sayıda evladımızın misafir olduğu tiyatro etkinliğiyle dolu dolu bir yarıyıl tatili geçiriyoruz. Oyunumuzu çocuklarımızla birlikte izleyerek onların heyecanlarına ortak olduk. Tiyatronun çocuk gelişimi üzerinde önemli etkileri bulunduğu bir gerçek. Bizler de düzenlediğimiz tiyatro kurslarıyla ilçemizdeki çocuklarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bu etkinlikle çocuklarımızı sanat faaliyetlerle tanıştırmayı, sanatla daha da yakınlaştırmayı amaçlıyoruz. Hayatında ilk defa tiyatroya giden, tiyatroyu izledikten sonra çok etkilenip tiyatro faaliyetlerine ya da tiyatro kulüplerine katılan öğrenciler oluyor. Bir tane bile gencimizi sanata yakınlaştırırsak ne mutlu bize” dedi.

Bafra Belediyesi’nin çocukların yanı sıra çeşitli etkinliklerle gençlere de desteğini ihmal etmediğini belirten Başkan Kılıç, son olarak Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO), Polis Özel Harekât (PÖH), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ve bekçiliğe yönelik hazırlık yapan adaylar için kurs düzenlediklerini belirtti.

Bafra Belediyesi olarak her yaşta ve her alanda eğitime destek verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Tüm imkânlarımızı kullanarak eğitime destek vermeye devam edeceğiz. Akademi kurslarımızı tamamen gençlerin eğitimlerine yardımcı olmak amacıyla hayata geçirdik. Gençlerimizin geleceği için oldukça önem taşıyan sınavlarda başarılı olmalarında bir nebze katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize” diye konuştu.

Devam eden 28. dönem kurslarına 75 adayın katılığı ve yeni başvuruların kabul edilmeye devam ettiği belirtildi.

Bafra Belediyesi Akademi Hazırlık kursları 27. dönem kurslarındansa 25 kişinin Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), 4 kişinin Polis Meslek Yüksekokulu’na, 19 kişinin de Spor Bilimleri Fakültesi’ne girmeye hak kazandığı duyuruldu.

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