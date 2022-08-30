Baba oğul ata mesleği sahaflığı yaşatmaya çalışıyor

Malatya’da yaşayan Nurhan Keçeli, oğlu Çağrı Keçeli ile birlikte unutulmaya yüz tutmuş ata mesleği sahaflığı yaşatmaya çalışıyor.

1943 yılında bir ayakkabı ustasının yanında çırak olarak çalışırken, iş yerinin kapanmasının ardından kitaplara olan hevesi sonucu sahaflık yapmaya başlayan ve ara vermeden 58 yıl mesleğini icra ettikten sonra 2018 yılında hayatını kaybeden kentin ilk sahaflarından Muharrem Keçeli’nin oğlu ve torunu, ata mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Kentte yarım asırdan fazla sahaflık yapan babası Muharrem Keçeli’nin vefatının ardından işleri devir alan Nurhan Keçeli oğlu Çağrı Keçeli ile birlikte unutulmaya yüz tutmuş ata mesleği sahaflığı gelecek nesillere aktarmak için mücadele veriyor. Babası Muharrem Keçeli’nin 1943 yıllarında çırak olarak çalıştığı ayakkabıcının kapanması üzerine kitaplara olan merakı sonucu sahaflık yapmaya başladığını kaydeden Nurhan Keçeli, babasının vefatının ardından başına geçtiği işleri oğlu ile birlikte sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Malatyalıların okumayı sevdiğini kaydeden Keçeli, ”İnternet üzerinden de alışveriş yapıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışından gelen çeşitli talepleri karşılıyoruz. Malatya’da okuma oranı yüksek, bilhassa geçlerin okuma oranları yüksek" dedi

Yaş aralığına göre tercihlerin değiştiğini aktaran Keçeli daha çok dini yayınların satışının yapıldığını ifade ederek, ellerinde Osmanlı dönemine ait 200 yıllık kitaplarında olduğunu kaydetti.

Babasının dedesinden devir aldığı işletmeyi üçüncü kuşak olarak yaşatma gayretinde olacağını belirten Çağrı Keçeli ise “Babamla beraber sahaflığı devam ettiriyoruz. Babamdan sonra devam ettirmek istiyorum. Dedemin bıraktığı bu mirası Malatya’nın bir değeri olarak yaşatacağız inşallah” diye konuştu