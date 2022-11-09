Aziziye Destanı’nın 145’nci yıldönümü kutlandı

Osmanlı-Rus Savaşı’nda başta Nene Hatun olmak üzere Erzurumluların kahramanlık destanı yazdıkları Aziziye Destanı, 145’inci yıldönümünde törenle kutlandı.

Rus tehdidini önlemek için 1872 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Fosfor Mustafa Paşa yönetiminde Erzurum-Kars karayolunu kontrol altında tutmak amacıyla Top Dağı’na yaptırılan üç tarafı toprağa gömülü Aziziye Tabyası’nda halkın yazdığı kahramanlık destanının 145’inci yıldönümü dolayısıyla Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından tören düzenlendi. Kahraman Nene Hatun’un da canlandırıldığı tören büyük ilgiyle izlendi. Kur’an tilavetinin ardından protokol Nene Hatun’un mezarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Her sene yapılan Aziziye Tabyaları’na yürüyüş etkinliği ise bu sene yapılmadı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, emperyalist güçlere karşı taş ve sopalarla kazanılan bu savaşta Nene Hatun’un önemini vurgulayarak, tüm şehitlere minnettar olduklarını söyledi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Nene Hatun ve Erzurumluların yazdığı tarihin yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Program mehteran takımının gösterisiyle son buldu.