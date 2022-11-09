Aziziye Destanı’nın 145’inci yıl dönümü törenle kutlandı

Osmanlı-Rus Savaşı’nda başta Nene Hatun olmak üzere Erzurumluların kahramanlık destanı yazdıkları Aziziye Destanı’nın 145’inci yıldönümü törenle kutlandı.

Rus tehdidini önlemek için 1872 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Fosfor Mustafa Paşa yönetiminde Erzurum- Kars karayolunu kontrol altında tutmak amacıyla Top Dağı’na yaptırılan, 3 tarafı toprağa gömülü Aziziye Tabyası’nda halkın yazdığı kahramanlık destanının 145’incşi yıldönümü dolayısıyla Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından tören düzenlendi. . Tören Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi.

Törende Nene Hatun canlandırılması büyük ilgiyle izlendi. Kur’an tilavetinin ardından protol Nene Hatun mezarlığını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Program mehteran takımının gösterisiyle son buldu. Öte yandan her sene yapılan Aziziye tabyalarına yürüyüş etkinliği ise bu sene yapılmadı.

Törene katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, emperyalist güçlere karşı taş ve sopalarla kazanılan bu savaşta nene hatunun önemini vurgularken tüm şehitlere minnettar olduğunu vurguladı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’de yaptığı açıklamada Nene Hatun ve Erzurumluların yazdığı tarihin yıl dönemini kutladığını belirtti.