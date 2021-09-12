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“Aziz Nesin Kabare” Yeni Foça’da sahnelendi

İzmir’in turistik ilçesi Foça’da 11 Eylül kurtuluş günü kapsamında etkinlikler düzenlendi. Aziz Nesin hikayelerinden uyarlanan ve Nesin’in yaşamından kesitlerin aktarıldığı “Aziz Nesin Kabare” isimli tiyatro oyununu, sanatseverlerle buluştu.

Kültür Sanat 12.09.2021, 11:00
“Aziz Nesin Kabare” Yeni Foça’da sahnelendi

İzmir’in turistik ilçesi Foça’da 11 Eylül kurtuluş günü kapsamında etkinlikler düzenlendi. Aziz Nesin hikayelerinden uyarlanan ve Nesin’in yaşamından kesitlerin aktarıldığı “Aziz Nesin Kabare” isimli tiyatro oyununu, sanatseverlerle buluştu.


Oyuncu Levent Üzümcü ile Ali Hakan Beşen ve Cengiz Toraman’ın rol aldığı oyun, Foçalı tiyatro severlerden yoğun ilgi gördü. Korona virüs pandemisi nedeniyle uzun süre tiyatrodan uzak kalan sanatseverler, İzmir Halk Tiyatrosu tarafından Yeni Foça Reha Midilli Sosyal Tesislerinde sahnelenen “Aziz Nesin Kabare” isimli oyuna yoğun ilgi gösterdi. Cengiz Toraman’ın uyarlayıp yönettiği oyunda, başarılı oyunculuklarını müzikal yetenekleri ile birleştiren Levent Üzümcü, Cengiz Toraman ve Ali Hakan Beşen, oyunun başından sonuna kadar yüksek enerjili performansları ile seyirciyi kendilerine hayran bıraktı.

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