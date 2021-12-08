banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Aselsan'dan açıklama!
Aselsan'dan açıklama!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!
Aydın Valiliğinden ’tokat’ soruşturması
Aydın Valiliğinden ’tokat’ soruşturması

Azeri yazar, şehitler için yazdığı 28 kitabı il il gezerek kütüphanelere bırakıyor

Azeri Yazar Gülsüm Adilgızı, 1900 yılından günümüze kadar Azerbaycan’ın özgürlük mücadelesinde şehit olan askerleri ve Hocalı katliamını anlatan 28 kitap yazdı. Yazdıkları kitapları Türkiye’de il il dolaşarak kütüphanelere bırakan Adilgızı, “Şehitlerimiz ile ilgili yazdığım kitapları Türkiye’de il il gezerek bu kitapları devlet kütüphanelerine koymak istiyorum. Iğdır’dan başlayan yolculuğumda Çanakkale’de olmak üzere İstanbul’a kadar geldim. Bundan sonrada kalan bütün illere gitmek istiyorum” dedi.

Kültür Sanat 08.12.2021, 09:36
Azeri yazar, şehitler için yazdığı 28 kitabı il il gezerek kütüphanelere bırakıyor

Azeri Yazar Gülsüm Adilgızı, 1900 yılından günümüze kadar Azerbaycan’ın özgürlük mücadelesinde şehit olan askerleri ve Hocalı katliamını anlatan 28 kitap yazdı. Yazdıkları kitapları Türkiye’de il il dolaşarak kütüphanelere bırakan Adilgızı, “Şehitlerimiz ile ilgili yazdığım kitapları Türkiye’de il il gezerek bu kitapları devlet kütüphanelerine koymak istiyorum. Iğdır’dan başlayan yolculuğumda Çanakkale’de olmak üzere İstanbul’a kadar geldim. Bundan sonrada kalan bütün illere gitmek istiyorum” dedi.

Azeri Yazar Gülsüm Adilgızı, Ermenilerin Azerbaycan ile yapmış olduğu savaşlarda şehit olan askerlerin ve Hocalı Katliamında hayatını kaybedenlerin anılarını kitaplaştırdı. Azeri Yazar Gülsüm Adilgızı, Azerbaycan’da farklı dönemlerde savaşarak hayatını kaybeden 17 Kütahyalı Türk’ün hayatını kaleme aldı. Şehitlerin anısına 28 kitap yazan Azeri yazar yazdığı kitapları Türkiye’ye getirerek, il il dağıtmaya başladı. Ziyaret ettiği illerdeki bulunan kütüphanelere kendisinin kaleme aldığı kitaplarını bırakan Azeri yazar gördüğü ilgiden memnun kaldığını vurguladı.

“Yazdığım kitapları Türkiye’de il gezerek devlet kütüphanelerine koymak istiyorum”

Bugüne kadar 28 kitap yazdığını söyleyen Azeri yazar Gülsüm Adilgızı, “Bu kitapları Azerbaycan’da bulunan bütün devlet kütüphanelerine koyduk. Benim Türkiye’ye asıl geliş sebebim şehitlerimiz ile ilgili yazdığım kitapları Türkiye’de il gezerek bu kitapları devlet kütüphanelerine koymak istiyorum. Iğdır’dan başlayan yolculuğumda Çanakkale’de olmak üzere İstanbul’a kadar geldim. Gittiğim yerlerde kitapları devlet kütüphanelerine, il valiliklerine, belediye başkanlıklarına, okullara ve şehit ve gazi ailelerine uğrayarak geldim. Bu kadarıyla işim bitmiyor. Benim yolum devam ediyor. Bundan sonrada kalan bütün illere gitmek istiyorum” dedi.

“Kimse bizim birliğimizi bozamayacak”

Yazdığı kitaplarda Türk şehitleri ile Azerbaycan şehitlerini anlatmak istediğini kaydeden Azeri Yazar Gülsüm Adilgızı, “Görüştüğüm her insan bu işten çok memnun kaldıklarını söyledi. Azerbaycan 30 yıldır Ermenistan işgalinde kaldı. Artık bu işgal sona erdi. Geçen yıl başlayan vatan muharebesi şunu gösterdi ki; Azerbaycan’ın kıymetli oğulları var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e minnettarız. Karabağ topraklarının işgalden kurtulması için elinden geleni yaptı. Bu yüzden bizler Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan minnettarız. Türk devleti her zaman Azerbaycan Devletinin yanında oldu. Her zaman Türk devleti ile bir arada oldu. Bir millet 2 devlet olarak birbirimizin yanında olduk. Yaz aylarında Türkiye’de yanan ormanlar değil de sanki biz Azerbaycanlıların yüreğiydi. Azerbaycan hükümeti de bu yangında ellerinden geleni yaptı. Biz bundan sonra hep bir arada olacağız. Kimse bizim birliğimizi bozamayacak” şeklinde konuştu.

“Çanakkale’deki ziyaretimi hiç unutmayacağım, ben çok hüzünlendim”

2 gün önce Çanakkale’de olduğunu ve şehitlik alayını ziyaret ettiğini aktaran Gülsüm Adilgızı, “Çanakkale’deki ziyaretimde gördüklerimi hiç unutmayacağım. Ben çok hüzünlendim. Neden buraya bu kadar geç geldim. Çanakkale’de çok güzel bir gündü. Çanakkale’de askerlerin korunması için yağmurda yağan sel suları o hendeklerden geçerek şehitlerimizin kemiklerine kadar inmiştir. Çanakkale o kadar mukaddes bir yer ki ben Medine bildim. Bana en çok tesir eden 57. Alayın düşmesiydi. Şu an 57. Alay diye bir alay yok. Çünkü onların hepsi 1915 yılında Çanakkale’de şehit düştü. 56. Alay ve 58. Alay var ama 57. Alay yok. Onların yalnızca hatırası olan abideleri var. Onları orada görmekten çok gurur duydum. Atatürk’ün hayatını kurtaran o kol saatini gördüm. Orada Atatürk’ün büyüklüğünü gördüm. Orada düşmana bile mezar kazdırmış. Atatürk böyle bir büyük insan. Ondan okuduklarımız ve öğrendiklerimiz bitmez. Bugün hepimiz Atatürk ile gurur duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8