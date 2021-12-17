Azerbaycanlı şair Nizami-i Gencevi kompozisyon yarışması ile anılıyor

Azerbaycanlı şair Nizami-i Gencevi, doğumunun 880. yıl dönümünde düzenlenecek kompozisyon yarışması ile anılıyor.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Nizami-i Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından 1141 yılında vefat eden Azerbaycanlı şair Nizami-i Gencevi’nin doğumunun 880. yıl dönümünde Uluslararası Kompozisyon Yarışması düzenleniyor. Yarışma, düşünür ve şair Nizami-i Gencevi’nin mirasını tanıtmak ve onun hakkında modern edebi eserlerin yazılması amacıyla düzenleniyor. Yarışmacılar, 880 kelimeyi geçmeyecek bir kompozisyon hazırlayacak ve komisyon tarafından değerlendirme kriterlerine göre üç kazanan seçilecek. Yarışmada birinciye yarışmanın düzenlenme yılı olan 2 bin 21 dolar, ikinciye Nizami-i Gencevi’nin doğum yılı olan bin 141 dolar ve doğumunun 880. yıl dönümü için 880 dolarlık ödül verilecek. Ayrıca birincilik ödülünü kazanana “880. doğum yıl dönümü” hatıra rozeti verilecek.

Her yazar yarışmaya yalnızca bir eser gönderebilecek. Eserler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olacak. Azerice, Türkçe, İngilizce veya Rusça dillerinde yazılan eserin kapak sayfası yazar ve iletişim bilgilerini içerecek. Eserler bir kişi tarafından yazılacak, ortak yazılan kompozisyonlar kabul edilmeyecek.