Azerbaycan’daki ilk neon sanatları müzesi “Farhouse” görenleri hayran bıraktı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Neon sanatının temsilcisi heykeltıraş ve ressam Ferid Alakbarov, yaşadığı evi neon sanatları müzesine dönüştürdü. Azerbaycan’daki ilk neon sanatları müzesi “Farhouse” yoğun ilgi görüyor.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye bağlı Novhanı kasabasında “Farhouse” neon sanatları ev müzesi görenleri kendine hayran bırakıyor. “Feng Shui” felsefesi ile tasarlanan, 2 katlı müze evde heykeltıraş ve ressam Ferid Alakbarov’un imzasını taşıyan 100’e yakın eser bulunuyor.

Ferid Alekbarov’un Kızıldeniz’deki mercan pigmentini kullanarak elde ettiği neon renkler, normal gün ışığında veya elektrik ışığında bir resim veya sade bir eşya gibi görünüyor. Ancak karanlıkta ve ultraviyole ışık altında eserler tamamen başka bir boyuta taşınıyor. Neon sanatçısı Ferid Alakbarov’un açtığı “Farhouse” neon sanatları ev müzesi Azerbaycan’da ve dünyada ilk tek neon sanatları ev müzesi olma özelliğini taşıyor. Özellikle akşam saatlerinde ve karanlık ortamda ultraviyole ışınlarının etkisi altında görülebilen eserler, hem turistler hem de yerel halk tarafından büyük ilgi görüyor. Sadece eserler değil evin mutfağı, duvarları ve eşyaları da karanlıkta adeta birer sanat eserine dönüşüyor.

Yaklaşık 15 yıl Kuzey’de çalışırken Kuzey Işıklarından ilham alarak çalışmalara başladığını belirten Ferid Alakbarov, “Kuzey Işıklarında hangi rengin görüldüğünü araştırdım. Yaklaşık 15 yıldır neon ressamlıkla uğraşıyorum. Buraya gelen insanlar ortamdan etkilenerek buradan gitmek istemediklerini, kalmak istedikleri söylüyorlar. 7 yıl önce bu müzeyi kurdum ve bu evi Feng Shui’ye göre inşa ettirdim. Burada hem yaşıyorum hem çalışıyorum hem de burayı müze olarak kullanıyorum” dedi.