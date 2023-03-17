Azerbaycan’da Nevruz kutlamaları renkli görüntülerle başladı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başlayan ’baharın habercisi’ kabul edilen Nevruz kutlamaları, eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Azerbaycan’da her yıl büyük şenliklerle kutlanan Nevruz kutlamaları başladı. Baharın habercisi olarak bilinen Nevruz kutlamaları kapsamında başkent Bakü’ye 30 kilometre mesafede bulunan Ateşgah Mabedi’nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Tarihi mabede gelen ziyaretçiler için Azerbaycan’ın çeşitli milli müziklerinin ve danslarının yer aldığı gösteriler sergilendi. Kutlamalara katılan yerli ve yabancı ziyaretçiler festivale büyük ilgi gösterdi. Azerbaycan mutfağından yemeklerin de ziyaretçilere sunulduğu kutlamalarda Nevruz dolayısıyla hazırlanan özel tatlılar da dağıtıldı. Azerbaycan’da ’Nevruz Bayramı’ kapsamında 20-24 Mart tarihleri arasında resmi tatil ilan edildi. Ülkede hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenerek kutlamalar yapılacak.