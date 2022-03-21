Azerbaycan’da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlanıyor

Türk dünyasının en önemli bayramlarından olan ve baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Azerbaycan’ın Gobustan ilinde düzenlenen Pilav Festivali’yle kutlandı.

Azerbaycan’da Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında Gobustan Ulusal Tarihi ve Doğa Koruma Alanı’nda Pilav Festivali düzenlendi. Soğuk ve rüzgarlı havaya aldırış etmeden etkinliğe katılan yerli ve yabancı ziyaretçiler, festivale büyük ilgi gösterdi. Nevruz ateşinin yakılması ile başlayan Pilav Festivali’ndeki katılımcılar için, Azerbaycan’ın çeşitli milli müzikleri, dansları ve cambaz gösterileri sergilendi. Azerbaycan mutfağının baş tacı olarak kabul edilen ve birçok ülkenin mutfağında önemli bir yeri olan pilavın farklı çeşitleri pişirilerek ziyaretçilere dağıtıldı. Festivalde Azerbaycan başta olmak üzere Tacikistan, Katar ve Hindistan’ın da milli stantları yer aldı.

Azerbaycan’da Nevruz Bayramı dolayısıyla 28 Mart’a kadar resmi tatil ilan edilirken, ülkede hafta boyu çeşitli etkinliklerle kutlamalar devam edecek.