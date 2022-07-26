Azerbaycan’da “Milli Yayla Festivali” hazırlıkları devam ediyor

Azerbaycan’ın Göygöl bölgesinde yapılacak olan Milli Yayla Festivali‘ne günler kalırken, festival için yapılan hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Cevat Han Tarih ve Kültür Vakfı öncülüğünde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı’nın 29-31 Temmuz tarihlerinde Göygöl bölgesindeki Hacıkent-Han Yaylası’nda düzenleyeceği Milli Yayla Festivali için yapılan çalışmalar hızla devam ediyor. Açılışında Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın onur konuğu olarak katılması beklenilen festivali, üç gün boyunca 22 ülkeden binlerce kişinin ziyaret etmesi öngörülüyor.

Festivalde Türk halklarının milli sporları tanıtılacak, ok atma, at sürme, bilek güreşi, kemer güreşi, milli güreş gibi milli sporlar da ziyaretçilere izletilecek. Festival kapsamında düzenlenecek olan konserlerde ise Türk halklarının milli dansı ve müzikleri tanıtılacak.

Milli Yayla Festivali için yapılan hazırlıklarda son aşamalara geldiklerini ve tamamlama işlerini yaptıklarını belirten Cevat Han Tarih ve Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Müzadil Hasanov, “Dekorasyon ve tamamlama çalışmalarını yapıyoruz ve 2-3 gün içinde festival için tam hazır olacağız. Bu festivale ilkinden daha fazla kişini katılmasını bekliyoruz. En son düzenlenen festivale 16 ülkeden katılım vardı ancak, bu seneki festivale çoğunluğu Türk hakları olmak üzere 22 ülkenin temsilcileri katılacak” dedi.

“Bilimsel konferanslar da düzenlenecek”

Milli Yayla Festivali için 20 hektar alan ayrıldığını ifade eden Hasanov,“Obamız 3 kısımdan oluşuyor. İlk kısımda kültür, zanaatkarlarlık ve pazar yer alıyor. Alt kısımda eğlence, çayhane, milli spor alanı, Etnospor, okçuluk ve atçılık alanları var. Üçüncü kısımda ise hayvanların bulunacağı yayla yatağı bulunuyor. Burası turizm alanı gibi bir süre daha böyle kalacak. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin Gence’ye geldiklerinde burayı ziyaret etmeleri için burası Han Yaylağı, Etno Kasaba olarak kalacak” diye konuştu. Gençlerin kendi köklerini unutmamaları için Milli Yayla Festivali’nin düzenlediklerini belirten Hasanov, “Nereden geldiklerini ve nereye gideceklerini bilsinler, daha güçlü olsunlar ki devletler ve halklar olarak daha büyük zirveleri fethedebilelim. Festivalde Türkçülük hakkında bilimsel konferanslar da düzenlenecek. 17 ülkeden temsilciler bilimsel konferansa katılım sağlayacak. Burası çok yönlü bir mekan olacak ve gelen her bir ziyaretçinin ilgisini çekecek alanlar mevcut olacak” ifadelerini kullandı.

“Türk dünyasının önemli şahsiyetler katılması bekleniyor”

Milli Yayla Festivali alanında hazırlıkları yerinde gördüklerini vurgulayan Türkiye’nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, “İlk festival bir açılıştı. Oradan elde edilen tecrübeyle bu ikincisinin daha farklı olacağını düşünüyorum. İlkine de katılmıştık ve Türk dünyasından önemli misafirler iştirak etmişti. Bu ikincisine hem ülkemizden, hem de Türk dünyasının önemli şahsiyetler katılması bekleniyor. Biz de başkonsolosluk olarak ülkemizin burada en iyi şekilde temsil edilmesi ve aynı zamanda Türk dünyasının ortak kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması bakımından bu festivalin çok faydalı olacağını, özellikle yeni kuşaklara geçmişin kültürünü aktarma da bir aracı rol oynayacağını düşünüyoruz. Bu bakımdan başkonsolosluk olarak biz de katkıda bulunmaya çaba gösteriyoruz. Ümit ediyorum ki bu festival Türk dünyasının unutulmuş gelenek ve göreneklerini gelecek kuşaklarımıza aktarmada en önemli araçlardan biri olacak” dedi.

Azerbaycan’da ikinci kez düzenlenen festival kapsamında yaylaya gelen ziyaretçiler, festival alanında kurulan “Etno Kasabası”nda zanaatkarlar köşesi, pazar yerini gezip geleneksel lezzetleri de tatma şansı da bulacak.