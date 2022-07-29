Azerbaycan’da “Milli Yayla Festivali” başladı

Azerbaycan’da 2’incisi düzenlenen Milli Yayla Festivali büyük bir coşkuyla başladı.

Azerbaycan’ın Göygöl bölgesinde başlayan Milli Yayla Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Cevat Han Tarih ve Kültür Vakfı öncülüğünde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Hava Yolları (THY), Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı’nın katkılarıyla Hacıkent-Han Yaylası’nda düzenlenen festivalin açılışına Azerbaycan’ın yanı sıra 20’den fazla ülkeden binlerce insan katıldı. Festival alanında kurulan zanaatkarlar köşesi ve pazar yerini gezen ziyaretçiler, geleneksel lezzetleri tatma şansını buldu.

Türk dünyasını birleştirecek manevi ve tarihi değerlere geri dönülmesi gerekildiğini belirten Cevat Han Tarih ve Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Müzadil Hasanov, "Bu değerleri bilirsek geleceğimiz daha parlak olur. Geçmişimizi bilirsek geleceğimiz daha aydın olur. Milletimizin yüzyıllar boyu olan en iyi ve en faydalı değerlerini burada canlandırmaya çalıştık. Spor çeşitlerimiz, folklor müziğimiz ve medeni programlarımız burada yeniden canlandırıldı. İlk defa 2019’da Gedebey’de ilk defa düzenlenmişti, ardından korona virüs salgını sebebiyle festivali düzenleyemedik. Şimdi daha geniş arazide ve daha zengin bir programla vatandaşlarımızın önüne çıktık. Bu sefer 20’den fazla ülkeden katılım var. Hem Türk soylu halkların temsilcileri olduğu gibi, Hindistan, Romanya, İtalya’dan ve Slovenya’dan misafirlerimiz ve katılımcılarımız var. Buraya gelerek hem programlarımızı zenginleştiriyorlar hem de medeniyetlerimiz birbiriyle sık iletişime geçiyor ve daha sık ilişkilerimiz oluşuyor” dedi.

Milli Yayla Festivali, 31 Temmuz’a kadar Hacıkent-Han Yaylası’nda devam edecek.