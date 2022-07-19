Azerbaycan’da doğaseverler için rotalar

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak, dinlenmek ve aynı zamanda doğanın kalbinde tatil yapmak isteyenlere Azerbaycan’ın turistik köyleri birbirinden çeşitli fırsatlar sunuyor.

Muhteşem doğasıyla adeta baş döndüren köyler yaz-kış her türlü dağ sporuna elverişliliğiyle farklı bir tatil deneyimi sağlarken, el emeği yöresel lezzetleriyle de unutulmaz deneyimler yaşatıyor.

Azerbaycan, her bir köşesi yemyeşil dağlarla bezenmiş, kültürlerini koruyabilmiş ve birbirlerine modern yürüyüş parkurları ile bağlanmış huzur dolu turistik köylere sahip. Kuzeyinde Kafkas Dağları, güneyinde ise görkemli Talış Dağları arasında yer alan parkurlardan geçilerek ulaşılan köyler güzelliğiyle dikkati çekerken, bu parkurda ilerleyenler yemyeşil ormanları, buz gibi akan şelale, müthiş göl ve nehir manzarasını görebiliyor.

Ayrıca, doğaseverler için en ince ayrıntıların da düşünüldüğü bu yürüyüş parkurlarının başlangıç noktalarına yerleştirilen işaretler, parkurun haritası, GPS koordinatları ile güvenli ve konforlu bir deneyim imkanı veriyor.

Kınalık köyü hayranlık uyandıran mimariye sahip

Başkent Bakü’ye 230 kilometre uzaklıkta yer alan Kınalık köyü, deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki konumuyla yürüyüş severlerin uğrayacağı başlıca köyler arasında yer alıyor.

Tarihi, kültürel ve doğal değerlerini koruyarak günümüzde de yaşatmaya devam eden Kınalık köyü, nefes kesen manzarasının yanı sıra dik yamaçlara inşa edilmiş farklı mimari evleri ile de öne çıkıyor.

Kınalık köyünde hiçbir ev diğerinin görüşünü engellemezken, birbirinin devamı gibi yapılan mimariyle, birinin çatısı diğerinin avlusu şeklinde ortaya çıkan yapı görenlerde hayranlık uyandırıyor.

Kulübe evlerde doğayla iç içe unutulmaz tatil deneyimi

Azerbaycan’ın Kuzey-Batı rotası üzerinde yer alan İsmayıllı ve Kebele’deki “Runaway House” olarak bilinen kulübe evleri turistlere çok farklı bir tatil imkanı sunuyor.

Şehir gürültüsünden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarmak isteyenler için tasarlanan kulübe evler, doğanın adeta en ücra köşesinde yer alıyor.

Konaklama imkanı olarak modern otellerden hiçbir eksiği olmayan kulübeler, çok farklı bir deneyim imkanı sunuyor.

Misafirlere “Telefonu kapatın ve sadece doğaya odaklanın” mesajı verilen kulübe evler, “teknoloji detoksu” yapıp yenilenmek isteyenler için en ideal adres konumunda.

Lahic köyünün usta zanaatkarlarının eşsiz eserleri beğeni topluyor

Bakü’den jeolojik olarak muhteşem bir kanyon üzerinden arabayla yaklaşık 3 saatte ulaşılan Lahic köyü de otantikliği ile öne çıkan turistik noktalardan biri.

Antik Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla dikkati çeken Lahıc köyü, taş evleri, hediyelik eşya dükkanları ve inanılmaz el sanatlarıyla ziyaretçileri adeta büyülüyor.

Geçmişi 2 bin yıl öncesine dayanan ve şu anda tarihi ve kültürel bir rezerv olan bu tarihi köyde 40’tan fazla zanaat uygulanıyor.

Şapka yapımı, deri üretimi, demircilik ve halı dokumacılığı başta olmak üzere birbirinden değerli el sanatlarının yapıldığı köyde, geçmişte Kafkasya’nın her yerinde satılan çarpıcı bakır eşyaları ile meşhur.

Şahdağ ve Tufandağ Tatil Merkezleri hem yaz hem kış tatil fırsatı sunuyor

Azerbaycan’ın kuzeydoğusunda yer alan Kusar’da, dağların arasında huzurlu bir konuma sahip olan Şahdağ Tatil Merkezi de kayak ve diğer kış aktivitelerinin yanı sıra spa, havuz ve hamam hizmetleriyle bulunmaz bir tatil fırsatı sağlıyor.

Birbirinden leziz yemeklerin yapıldığı restoranların da bulunduğu Şahdağ Tatil Merkezi, yaz kış çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapıyor.

Azerbaycan ve tüm Kafkasya bölgesinde bir ilk olan 2 bin 590 metre uzunluktaki Şahdağ hız treni de 9 keskin döngüyle yolcularına adeta baş döndüren bir deneyim yaşatıyor.

Kafkas Dağları’nın büyüleyici manzarası ile çevrelenmiş Kebele kentinde yer alan Tufandağ tatil merkezinde de aynı anda 3 bin kişi ağırlanabiliyor.

Restoranlar, kafeler, barlar ve dinlenme alanlarının yanı sıra çocuklar ve yetişkinler için kayak okuluna da sahip olan Tufandağ, son teknolojiyle donatılmış alt yapıya sahip.

Merkez, toplam 15 kilometrelik mükemmel bakımlı yamaçlarıyla harika bir snowboard ve kayak deneyimi sunarken aynı zamanda rehber eşliğinde doğa yürüyüşü, ATV turları ve daha birçok aktivite sunuyor. Bunlardan bir diğeri de nefeskesen manzaraya doğru kurulmuş dağ salıncağı.

Diğer taraftan, Tufandağ’da sadece teleferikle ulaşılabilen “ChaletSteakand Wine House” restoranı da bulunuyor. Harika bir manzaraya sahip restoranda, yerel şarap eşliğinde lezzetli yemekler yenebiliyor.