Azerbaycan’da 8 Kasım Zafer Günü havai fişek gösterileri ile kutlandı

Azerbaycan’da 8 Kasım Şuşa’nın Ermenistan işgalinden kurtuluşu ve Zafer Günü kapsamında havai fişek gösterisi yapıldı.

Azerbaycan’ın 2. Karabağ Savaşı’nda 44 gün sonra Ermenistan’ı yenerek işgal altındaki topraklarını kurtarmasının 2’nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. 8 Kasım Zafer Günü kutlamaları kapsamında başkent Bakü’de Hazar Denizi kıyısında bulunan Milli Park’ta ve Karabağ’ın incisi Şuşa’da da havai fişek gösterileri düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.