Azerbaycan’da 7. Bakü Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odası’nın katkılarıyla Türkiye’den 20 yayınevinin yer aldığı 7. Bakü Uluslararası Kitap Fuarı, kapılarını kitapseverlere açtı.

Bakü Expo Merkezi’nde bu yıl 7.si düzenlenen Bakü Uluslararası Kitap Fuarı başladı. Fuarda Azerbaycan, Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Fransa, Endonezya, İran, Kolombiya, Kazakistan, Kırgızistan, Mısır, Özbekistan ve Rusya’dan 200’e yakın yayınevi ve matbaa şirketi stant açtı. Fuarın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Türk Kültür Miras Vakfı Genel Sekreteri Günay Efendiyava ve Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev katıldı. Fuara 22 yayınevi ile katılan Türkiye’nin standı büyük ilgi gördü.

"Buradaki gençliğin Türkiye’deki yayınlara, Türkiye’deki gençliğin Azerbaycan yayınlarına yakınlaşması gerekiyor"

Kitabın kültürlerarası ilişkinin en temel hareket noktası olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Çünkü insanoğlu yazarak düşüncesini geliştiriyor, yazarak duygularını aktarıyor ve okuyarak da öğreniyor. Dolayısıyla kitapsız ne şiir, ne şarkı, ne tiyatro hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla biz gençlerimize kendi kültürümüzü anlatmak üzere en önemli mecra olarak kitapları geliştirmek ve okuyucu sayısını arttırmak, bu stratejimizi biliyoruz" dedi. Demircan, "Bakü’deki kitap fuarının anlamı çok daha farklı. Hem Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi açısından yayınevlerimizin, yazarlarımızın bu vesileyle daha çok bir araya geliyor olması lazım. Buradaki gençliğin Türkiye’deki yayınlara ve Türkiye’deki gençliğin Azerbaycan yayınlarına yakınlaşması gerekiyor. Dolayısıyla kitap üzerinden kurduğumuz her strateji, doğru bir strateji. Kültürün geliştirilmesi anlamında kıymetli. Bugün burada Ticaret Odamızla birlikte 22 yayın 4 bin başlıkla buraya katılmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

İTO Başkan Yardımcısı Kuralay: "Fuarı kültür ekonomisinin bir parçası olarak da görüyoruz"

Bakü Kitap Fuarı’nın 7.sine Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası olarak organizasyona Türkiye adına beraber katıldıklarını vurgulayan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, "İnşallah 8. Bakü Kitap Fuarı’nda milli katılımla ülkemizin temsili için hazırlık yapıyoruz. Önümüzdeki sene Bakü Kitap Fuarına milli katılımını önümüzdeki sene biz gerçekleştireceğiz ve onur konuğu olacağız bu fuarda" diye konuştu. "Biz de kitap fuarlarına destek vermekten çok büyük mutluluk duyuyoruz" diyen Kuralay, "Bunu aynı zamanda bir kültür ekonomisinin bir parçası olarak da görüyoruz. Nasıl gıdada, inşaatta, makinede ülkemizi temsil ediyorsak kitapta, sinemada, reklamda da temsil etmenin o kadar kıymetli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Fuar 10 Ekim’e kadar ziyaretçileri ağırlayacak

10 Ekim’e kadar devam edecek fuar, kitap okumayı yaygınlaştırmak, ziyaretçilere hem Azerbaycanlı hem de yabancı yayıncıların kitaplarını tanıtmak, yayıncılığı desteklemek amacını taşıyor. Dünya edebiyatının önde gelen isimlerinden, Azerbaycanlı şair ve düşünür olan Nizami Gencevi’nin doğumunun 880. yıl dönümüne adanan fuarda, yayınevleri, matbaalar, kitapçılar ve kültür merkezleri de yer alıyor. Fuarın farklı günlerinde ziyaretçiler için etkinlikler yapılacak, Azerbaycanlı ve yabancı yazarlarla buluşmalar düzenlenecek.