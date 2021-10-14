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Azerbaycan'ın milli şairi Ahmet Cevad'ı rahmetle anıyoruz

Azerbaycan Milli Marşı'nın da şairi olan Ahmet Cevat, sadece ülkesinde değil, başta Türkiye olmak üzere tüm Türk dünyasında da saygıyla anılmaktadır. Şair şiirlerinde yurt ve millet sevgisini işlemiştir. Cevat'ın ilk şiir kitabı "Koşma", 1916'da Bakü'de çıkmıştır. Ahmet Cevat, Çırpınırdı Karadeniz isimli şiirini 1914'te yazmıştır. Şiirde, Balkan Savaşları sırasında destansı bir mücadele sergileyen Osmanlı savaş gemisi "Hamidiye"nin kahramanlıklarından söz edilmektedir ve Türk ordularının Azerbaycan'da hasretle beklendiğini anlatmıştır.

Kültür Sanat 14.10.2021, 23:16 14.10.2021, 23:18
Azerbaycan'ın milli şairi Ahmet Cevad'ı rahmetle anıyoruz

Ahmet Cevad’ı kurşuna dizdiren Stalin rejimi o dönemde diğer fikir adamlarının eşlerine yaptıklarını Cevad’ın eşi Şükrüye Hanım'a da uyguladı. Şükriye Hanım da eşi gibi cezalandırılmış Sibirya’ya sürgün edilmişti. Cevad’ın evlatları da tıpkı kendisi gibi babasız kalmış annelerinden de 18 yıl mahrum kalmışlardı.

Sovyet hapishanlerinde Ahmet Cevad

"Soranlara ben bu yurdun; anlatayım nesiyim:

Ben çiğnenen bir ülkenin hak bağıran sesiyim" diyerek kendini anlatan Ahmet Cevad bütün ömrünü, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne uzanan bir dava için vakfetmiş, bu uğurda ölmekten çekinmemiş bugün de ardında bıraktığı değerlere bayraktarlık yapacak nice gence mihmandar olmuştu.

Ahmet Cevad, Azerbaycan’ı kurtarmaya gelen Kafkas İslam Ordusu için de şu şiiri yazmıştı:

Ey şanlı ülkenin şanlı ordusu

Unutma Kafkas’a geldiğin günü

Gelirken kovmaya Turan’dan Rus’u

Ayağını Karadeniz öptü mü?

İlk atarken eski burca adımı

Kars Kalesi selam topu attı mı?

Sen yaparken orada zafer şenliği

Mağlup düşman kaşlarını çattı mı?

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