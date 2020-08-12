Ayvalık’ta “Plastik Aşklar” rüzgarı esti
OYA BAŞAR İLE BEGÜM BİRGÖREN COVİT19 PANDEMİSİ NEDENİYLE 5 AY SONRA YENİDEN SAHNEDE
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; usta oyuncu Oya Başar’la, başarılı oyuncu Begüm Birgören’in başrollerini paylaştığı, senaryosunu Ali Cüneyd Kılcıoğlu, yönetmenliğini Orçun Ucal’ın oynadığı “Plastik Aşklar” oyunu seyirciyle buluştu.
Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla açıkhava tiyatrosunda sergilenen oyuna ilgi yoğun oldu.
Korona virüs pandemisi nedeniyle 5 aylık bir aradan sonra ilk kez Ayvalık’ta sergilenen oyunda; eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, elit ama bir o kadar da alaturka Alev’le (Oya Başar), çekingen, kendini savunmaktan korkan, geleneklerden habersiz, saf Sezen’in (Begüm Birgören) yüzleşmelerini, gelgitlerini, hayatla, kendileriyle ve ortak aşklarıyla olan hesaplaşmaları başarılı bir performansla sergilendi.
Komedi türündeki oyun sonunda usta oyuncu Oya Başar ile yetenekli genç oyuncu Begüm Birgören izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.
Oyun öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Oya Başar ile Begüm Birgören, 5 aylık bir aradan sonra yeniden seyirciyle buluşmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.
Oya Başar; önümüzdeki süreçte Plastik Aşklar oyununu sahnelemeyi sürdüreceklerini kaydederken, Begüm Birgören de önümüzdeki aylarda yeni bir dizi ile ekranlara gelmeye hazırlandığının müjdesini verdi.
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