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Ayvalık’ta eski Belediye Başkanı Gençer’den son 300 yıla ışık tutan kitap

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Ticaret Odası ile bir önceki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Rahmi Gençer, kent tarihine mercek tutan “Söz Konusu Ayvalık” isimli kitapla 300 yıllık geçmişten günümüze süregelen döneme ışık tuttu.

Kültür Sanat 08.03.2022, 10:10
Ayvalık’ta eski Belediye Başkanı Gençer’den son 300 yıla ışık tutan kitap

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Ticaret Odası ile bir önceki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Rahmi Gençer, kent tarihine mercek tutan “Söz Konusu Ayvalık” isimli kitapla 300 yıllık geçmişten günümüze süregelen döneme ışık tuttu.

Usta Gazeteci Bülent Şentay’ın da verdiği desteklerle 2 yıllık bir süreçte yazılan kitabın ilk tanıtımı, kitabın yazıldığı ilçenin ilk alışveriş merkezi Süner Pasajı’nda gerçekleşti.

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı’nın da katkıverdiği 395 sayfalık kitabın tanıtım toplantısında, Bülent Şentay ile gazetecilerin karşısına geçen Rahmi Gençer, kitabın 300 yıllık kendi aile tarihiyle birlikte yakın geçmişte yaşanan sosyal ve siyasal gelişmelere uzanan zengin bir panoramayı içerdiğini vurguladı.

Osmanlı arşivlerinde kendi ailesine ait soy ağacını araştırırken, 300 yıl öncesine kadar giderek, günümüze kadar gelen Gençer, üç asırlık süreçte yaşanılanları da “Tarih tekerrürden itibaren” sözüyle özetledi.

“Söz Konusu Ayvalık” isimli kitabıyla kent tarihini, otobiyografik bir anlatımla okuyucuya ulaştırmayı hedeflediğini kaydeden Rahmi Gençer, kitapta geçen yakın tarihte yaşanılanları anlatırken, ilçedeki tanınmış simalara ait anılara da yer verdiğini söyledi.

Ayvalık ile Altınova’nın tarihinin birbiriyle iç içe olduğunu kaydeden Gençer, “Ayvalık’ın tarihinden bahsederken, mutlaka Altınova’dan bahsedilmesi gerekiyor. 300 yıldan günümüze gelen süreçte Bülent Şentay ile elimizdeki tüm bilgi ve belgeleri bu kitapta topladık. Ortaya da gerçekten Ayvalık’ın geçmişten günümüze tarihsel bir panoraması çıktı” dedi.

Kent tarihi ve bir biyografiyi anlatabilmenin kolay olmadığına işaret eden Gençer, “Benim hayatım Ayvalık’ta geçti. Küçük yaşlardan bu yana Ayvalık’ta vakıflar, dernekler, Ticaret Odası, Ayvalık Belediyesi gibi birçok alanda başkanlık ve yöneticilik görevlerinde bulundum. Bu süreçte yaşadığım bir çok hikâye var ilçe tarihiyle ilgili. Tabiî ki geçmişe de meraklıyım. Bu kitapta Ayvalık ve günümüzde Ayvalık’ın bir mahallesi durumundaki Altınova’nın Osmanlı dönemi ile Cumhuriyet tarihindeki ticari ve sosyal alanlardaki önemli merkezler olduğuna sıklıkla yer verdim. Kitabımızda Cumhuriyet döneminden bu yana ilçeye yön veren insanlara, halkevlerine, Türk Ocaklarına kadar yer verdik. Bunların hepsini kitapta görebilirsiniz. Tabiî ki ben 300 yıllık tarihten bahsederken, ailemin 300 yıllık süreçte bu topraklarda yaşadıklarını ve gördüklerini, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yaşanılan bazı tarihsel olaylarla birleştirdim. Bugün geriye dönüp baktığımda şunu gördüm; hepimiz tarihten ders almalıyız. Ülkemizi yönetenlerin ders alması lazım. Bugün yaşadığımız ne varsa Osmanlı devleti 1700 ve 1800’lü yıllarla, 1900’lü yılların başında tüm bunları aynı şekilde yaşamıştır. Bu yaşanılanlar hep aynı ülkelerle yaşanmıştır. Sömürücü ve emperyal ülkelerin ülkemiz için uyguladığı politikaları, bugünkü Rusya’nın yayılımcı siyasetinin dönemin yöneticilerine yönelik baskılarını kitabımızda rahatlıkla bulabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Yazdığı kitapta Türkiye’deki tarımı da anlattığını belirten Rahmi Gençer, “Bugünkü tarımsal sorunlar eğer devam ederse, gıda krizine gidebileceğimizi yazdım. Bunları yaşadıklarım, gördüklerim ve okuduklarımdan çıkararak, örneklerle kitabımda yer verdim. Kitapta tabiî ki yakın çevremi, arkadaşlarımı, dostlarımı da anlattım. Kısacası kitapta her şey var. Kendi ailemin 300 yıllık geçmişini ve o dönemlere ışık tutarak anlatırken, Ayvalık ve Altınova’nın yanı sıra Türkiye’den de esintilere yer verdim” diye konuştu.

Gençer, 9 Mart Cumartesi günü de kitabın imza gününü yine Süner Pasajı’nda gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.

Çiçeği burnunda yazar Rahmi Gençer kitabının tanıtımındaki açıklamalarının ardından toplantıya katılan gazetecilere kitabını imzalayarak armağan etmeyi de ihmal etmedi.

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