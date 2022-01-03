Ayvalık’ta deve güreşleri heyecanı şölene dönüştü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi himayesinde, Ayvalık Deveciler Cemiyeti ve Altınova Deveciler Derneği tarafından düzenlenen deve güreşi festivaline ilgi yoğun oldu.

Güneşli ve güzel bir havada gerçekleşen deve güreşlerini fırsat bilen Ayvalıklılar hem güreşleri büyük bir heyecanla izledi hem de mangallarını yakarak ailecek piknik yapıp deve güreşleri heyecanının tadını çıkardılar.

Güreşlerin öncesinde; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile bu yılın “Güreş Ağası” olan Ayvalık Ziraat Odası Başkanı ve Barbun’un Çiftliği Sahibi Hasan Baysal seyircilerin sevgi coşku seli tezahüratları arasında halkı selamlayıp çiçek dağıttı.

Ege ve Marmara bölgelerinden yaklaşık 100 pehlivan devenin mücadele ettiği güreşleri; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ethem Vardı, belediye meclis üyeleri ve binlerce vatandaş büyük bir heyecanla izledi.

Ege, Akdeniz, Marmara Bölgelerinin ünlü pehlivan develerinin katıldığı Ayak, Orta, Başaltı ve Baş olmak üzere dört boyda yapılan güreşlerin sonunda dereceye giren develerin sahiplerine kupa ve madalyaları Belediye Başkanı Mesut Ergin ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Deve güreşlerinde satışa sunulan tonlarca deve sucuğu binlerce vatandaş tarafından afiyetle yenildi.