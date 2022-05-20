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Ayvalık’ta 5. Teferic Şenlikleri coşkusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, iki yıllık pandemi sürecinin ardından balkan kültürünün en önemli geleneklerinden biri olan Teferic Şenlikleri gerçekleştirildi.

Kültür Sanat 20.05.2022, 15:29
Ayvalık’ta 5. Teferic Şenlikleri coşkusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, iki yıllık pandemi sürecinin ardından balkan kültürünün en önemli geleneklerinden biri olan Teferic Şenlikleri gerçekleştirildi.

Boşnak kökenli vatandaşların yoğun olduğu tarihi Küçükköy Mahallesi’nde sokak gösterim sanatçılarının katılımıyla tam bir festival havasında başlayan Teferic Şenlikleri’ne; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, daire amirleri ve başkan kültürünü yaşatan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ayvalık Belediyesi’ne ait Küçükköy hizmet binası önünden köy merkezine yönelik gerçekleşen yürüyüşle başlayan şenlikler, balkan kültürünün en güzel örneklerinin sergilendiği halk danslarıyla sürdü.

Şenliklerin açılışında konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Pandemi yasakları nedeniyle iki yıl boyunca çok sayıda etkinliğe ara vermek zorunda kaldıklarını hatırlatarak, “Bunlardan biri de kutladığımız Geleneksel Teferic Şenlikleriydi. Teferic; doğanın uyanışı, baharın simgesi olarak nitelendirilen hıdrelleze Balkan ülkelerinde verilen addır. Göreve geldiğimiz ilk yıl gerçekleştirdiğimiz şenlikte yüzlerce Ayvalıklının katılımıyla muhteşem iki gün geçirmiştik, tadı damağımızda kalmıştı. İki yılın ardından tekrar buluşmak, bir arada olmak, eğlenmek, neşelenmek, yerel yemeklerin tadına bakmak, coşkuyu doyasıya yaşamak için buradayız. Hep birlikte keyfini çıkaralım” dedi.

Şenliğin yaşatılmasında, destek ve katkılarını esirgemeyen sivil toplum örgütlerine, kendilerini kırmayarak gelen sanatçı dostlarına ve tüm kişi kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Başkan Ergin, “Bilindiği gibi Ayvalık mübadil bir kent, Balkanlardan, Adalardan ve Anadolu’dan gelen göçlerle birlikte bölgemizde, farklı kültürlerin kaynaşmasıyla bir yapı oluştu. Göç edenler kendi kültürlerini yaşatmak, kaybolmasını önlemek amacıyla çeşitli isimler altında festivaller, şenlikler düzenliyor. Teferic de bunlardan biri, korunması gereken, gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir şenlik. Yerel yönetimler olarak bu kültürlere sahip çıkmak ve yaşatılmasını sağlamak boynumuzun borcudur. Ayvalık’ta tüm kültürler bir arada yaşar, birbirlerine dayanışmayla destek verir. Biraz da, Küçükköy’den, bu şirin köye yerleşen Boşnaklardan, tarihsel akıştan söz etmek istiyorum. Ağırlıklı olarak Boşnak vatandaşlarımızın yaşadığı Küçükköy’e yerleşim süreci, Balkan Savaşları sonrası başlamış, on yıllık bir zaman dilimine yayılmıştır. Boşnaklar o yıllarda can güvenliklerinin sağlanması amacıyla Bursa sınırlarına yönlendirilmiş. Savaş yıllarında bu topraklarda kısa bir zaman geçirmiş olmalarına karşın Boşnak halkı gerçek birer vatansever olarak, ilk kurşunu atan Yarbay Ali Çetinkaya’nın yanında saf tutmuş, 15 Eylül 1922 tarihinde kentimizin düşman işgalinden kurtuluşunda çok önemli rol oynamış, bölgenin düşmandan arındırılmasını sağlamıştır. Kurtuluş Savaşı’nın sonuçlanmasının ardından Küçükköy’e yerleşen ve gelenekleriyle, kültürleriyle topraklarına sahip çıkan Boşnaklar, 29 Ekim 1923 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti ilan etmesiyle birlikte Boşnak kimliklerine daha çok sahip çıkmışlardır. Yaklaşık yüz yıldır bu topraklarda yaşayan vatandaşlarımız en küçüğünden en yaşlısına, doğanın uyanışını karşılamaya, gelenek, görenek ve kültürlerini yaşatmaya devam etmişlerdir. Teferic ile birlikte, Boşnak geleneklerinin ve kültürünün gerçek özelliklerini yansıtarak, onları yaşatarak beşincisini gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize hoş geldiniz” diye konuştu.

Açılışta konuşan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ise, Teferic Şenlikleri dahilinde geleneksel etkinlikte var olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ayvalık; zeytiniyle, zeytinyağıyla, deniziyle, adalarıyla, yeşiliyle, ormanıyla belki de dünyanın en güzel kentlerinden biridir. Ayvalık’ı anlamlı kılan hususlardan biri de Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi tarihi geçmişidir. Ayvalık’ın sosyal yapısını incelediğimizde aslında Türk Milleti’nin tarihinde çok önemli bir döneme de şahitlik ettiğini de görebiliyoruz. Mübadele ile Girit’ten, Midilli’den, yine savaşlar nedeniyle balkanlardan buraya gelen vatandaşlarımız adeta Türk Milleti’nin son asırda yaşadığı acı olaylara şahitlik etmişlerdir. Bu şenliklerle ben Boşnak kültürüne ilk kez şahit olacağım. Hem yemekleri hem de folklorik öğeleriyle Boşnak kültürü de böyle temayüz etmiştir” dedi.

Konuşmaların ardından Teferic Şenlikleri için kurulan balkan kültürünün en güzel yiyecek ve motifli kılık kıyafetleriyle, hediyelik eşyalarının teşhir edildiği stantlar protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi.

Katılımcılara sunulacak balkan kültürünün tüm örneklerinin sergileneceği iki günlük etkinlik dahilinde, Rumeli müziğinin sevilen sanatçıları Shukar Muzika ve Havva Karakaş da konserler vereceği öğrenildi.

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