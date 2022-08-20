Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nden ödül sürprizi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Eylül ayında düzenlenecek olan Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde geleceğin sinemacılarına ödül sürprizi yapılacağı açıklandı.

Festival komitesinden yapılan açıklamada yıl içinde kamera önünde ya da arkasında, sinemanın herhangi bir alanında gösterdiği başarıyla dikkatleri çeken, kariyerinin başındaki isimlere ödül verileceğini bir isme verileceği belirtildi.

Seyir Derneği’nin 16-21 Eylül tarihleri arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştireceği Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin, Ayvalıklı sanatçı Elvan Alpay’ın resimlerinden ilhamla ortaya çıkan ve görsel tasarımı Emel Işıtan imzası taşıyan afişi de sinemaseverlerle paylaşıldı.

Ayvalık’ta bu yıl kurulan Seyir Derneği, Ayvalık’ı başta sinema olmak üzere farklı sanat dalları için bir merkez haline getirmeyi, yıl boyunca farklı projeler üretmeyi ve Ayvalık dışında da kültür sanat etkinlikleri düzenlemeyi hedefliyor.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, yılın merakla beklenen, dünya festivallerinde ses getiren yerli ve yabancı yapımları izleyiciyle buluşturacak. Festival programı, film gösterimlerinin yanı sıra filmlerle ilişkili söyleşilere, güncel meselelere dair panellere, “Genç Sinema” programına ve çocuklara yönelik atölyelere de ev sahipliği yapacak.

Festivallerin, düzenlendiği şehirle bağının farkında olarak yola çıkan Ayvalık Uluslararası Film Festivali dahilinde bir yarışma yapılmamasına karşın bu yıldan itibaren “Yeni Bir ” başlığıyla bir ödül verecek. Ödül, herhangi bir kategori ayrımı gözetmeden, o yıl içinde sinema alanında gösterdiği başarıyla dikkatleri çeken yeni bir yönetmen, oyuncu, senarist, kurgucu, ses tasarımcısı vb. gibi, teşvik edilmesi gerektiği düşünülen genç bir sinemacıya verilecek. “Yeni Bir ” ödülü, festivalin, genç sinemacıların yetişmesi ve teşvik edilmesi konusundaki misyonunu da pekiştirecek. Ödülün 40 bin liralık maddi karşılığı olacağı da gelen bilgiler arasında

Gösterimleri Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde ve Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da gerçekleşecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin programının tamamı 9 Eylül’de açıklanacağı ve biletler aynı gün Biletix’te satışa çıkarılacağı belirtildi.