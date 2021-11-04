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Ayvalık Türk Ocağı yeniden kuruldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 1931 yılında kapatılan Türk Ocağı Kemal Girgin ve arkadaşlarının girişimiyle 90 yıl sonra yeniden açıldı.

Kültür Sanat 04.11.2021, 16:14
Ayvalık Türk Ocağı yeniden kuruldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 1931 yılında kapatılan Türk Ocağı Kemal Girgin ve arkadaşlarının girişimiyle 90 yıl sonra yeniden açıldı.

Türk Ocağı’nın Ayvalık Temsilciliği’nin Cumhuriyetin kurulduğu 29 Ekim tarihinde resmen açılmış olması ise memnuniyetle karşılandı.

Ayvalık’ta Tarihçi-Yazar Öğretmen Kemal Girgin’in yanı sıra; ilçenin tanınmış tarihçi ve öğretmenleri; Mustafa Kemal Doğrul, Güven Çetin, Hüseyin Aday, Hayri Taşkır, Veli Tuncay ve Ömer Erdem’in öncülüğünde faaliyete başlayan Türk Ocağı Şubesi’nin önümüzdeki günlerde bina açılışının da yapılacağı öğrenildi.

Türk Ocağı Ayvalık Temsilciliği’nin yeniden hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Tarihçi-Yazar Öğretmen Kemal Girgin, Anadolu’da kazanılan Büyük Zaferden sonra açılan İzmir Türk Ocağı’nın ardından, 1923 yılı Ocak ayında Ayvalık Türk Ocağı da faaliyete girdiğini hatırlatarak, “10 Ekim 1924’de toplanan Ocak Kongresi’nde yapılan seçimde başkanlığa Doktor Fazıl Doğan seçilmiş ve Türk Ocağı 1931 yılına kadar Ayvalık’ta eğitim ve kültür hayatına önemli katkılar sunmuştur.” dedi.

Ayvalık Türk Ocağı’nın 1923’teki kuruluşundan itibaren amacına uygun çalışmalarda bulunup, gece derslerine başladığını kaydeden Girgin, “Sağlık, ziraat, muhasebe, hukuk, sanayi, elektrik ve müzik dallarında çalışmalar yapmıştır. 1924’te her pazar, salı ve perşembe günleri öğleden sonra Ayvalık Türk Ocağı üyesi doktorlar tarafından halk ücretsiz muayene edilmiştir. Akşamları musiki müsamereleri düzenlenmiş ve müsamere gelirlerinden ocak konserleri için bir piyano ve mefruşat alınmıştır. 1925 yılında Ayvalık Türk Ocağı, kimsesiz ve fakir çocukların yiyip içmelerini aynı zamanda öğrenimlerini sağlamak düşüncesiyle öksüz yurdu açmayı kararlaştırmıştır. Bu fikrin en hararetli savunucusu Fazıl Doğan Bey’in girişimleriyle aynı yıl ‘Ayvalık Türk Ocağı Öksüz Yurdu Sanat Mektebi ‘ adı altında özel yatılı ilkokul açıldı. Hamdibey Mahallesi altı numaralı evde öğretime açılan okulun yirmi yatılı, kırk yedi gündüzlü olmak üzere altmış yedi öğrencisi vardı. Okulda öğrencilere kültür derslerinin yanı sıra marangozluk, terzilik, demircilik meslekleri de öğretiliyordu. Günümüzde uygulanan mesleki eğitim Ayvalık’ta Türk Ocağı tarafından 1925’li yıllarda uygulamaya konulmuştur.” İfadelerini kullandı.

“Türk Ocağı 1931’de CHP’ye devredildi”

1926’da ilkokullarda meslek derslerinin kaldırılması üzerine mevcut öğrenci ve malzeme Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildiğni aktaran Kemal Girgin, “Kurucu Dr. Fazıl Doğan ilkokul eğitimlerini tamamlayıp başka okula gidemeyen öğrencileri meslek sahibi yapmak ve eğitimlerini ilerletmek amacıyla, 1927’de aldığı izinle okulun adını, karma olgunlaşma meslek okulu anlamına gelen ‘Muhtelit İkmal Meslek Mektebi’ ne çevirdi. 1927-1928 yılı ocak bütçelerinin incelenmesinde 141 Ocağın içinde Ayvalık Türk Ocağı’nın İstanbul’un önünde Türkiye’de dördüncü sırada yer aldığı tespit edildi. 1931 yılında Türk Ocaklarının hükümet kararı ile kapatılıp Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde Halk Evleri olarak faaliyete geçtiğinde Türk Ocaklarının mal ve mülkünün devir işlemleri sırasında tutulan raporlarda Ayvalık Türk Ocağının zenginliği dikkat çekmektedir. Birçok insan zeytinliklerini ocağa bağışlamıştır. Tasfiye esnasında iki bina ve dokuz zeytinlik devredilmiştir.” dedi.

“10 numara karar ile 29 Ekim 2021’de yeniden hizmete girdi”

Dr. Fazıl Doğan’ın bir tıp doktoru olarak hem kurtuluş savaşında hem de savaş sonrası yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinde bir nefer gibi çalışmış gerçek Kuvayı Milliye kimliği ile gurur duyulacak bir miras bıraktığını belirten “Vatan sevgisi ile yoğrulmuş Dr Fazıl Doğan’ın şahsı ile anılan Ayvalık Türk Ocağı, Ayvalık halkı için oldukça kıymetli ve önemlidir. Ayvalık Türk Ocağı, ‘Türk milletini sevmek ve yüceltmek’ ülküsüne bağlı olarak, Türk Ocaklarının kuruluş felsefesine uygun çalışmalar yapmak üzere, Türk Ocakları Genel Merkezinin 10 numara kararı ile 29 Ekim 2021 tarihinde yeniden kurulmuştur. Kısa zamanda büro açılarak Ayvalık halkına ve yüce Türk Milletine hizmetler sunmaya başlanacaktır. “ diye konuştu.

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