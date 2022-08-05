Ayvalık Film Festivali “Ayrılma Kararı” ile başlayacak

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin açılış filmi, 2022 Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen “Ayrılma Kararı (Decision to Leave)” oldu. Büyük ses getiren Park Chan-Wook imzalı film, 16 Eylül akşamı Ayvalık Büyük Park Amfitiyatro’da açılış töreninin ardından gösterilecek. Direktörlüğünü Azize Tan’ın üstlendiği Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 16-21 Eylül 2022 tarihleri arasında yılın merakla beklenen, dünya festivallerinde adını duyuran yerli ve yabancı yapımları izleyiciyle buluşturacak.

Festival, “Ayrılma Kararı (Decısıon to Leave)” ile başlayacak

Direktörlüğünü Azize Tan’ın, program danışmanlığını Fatih Özgüven’in üstlendiği Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin açılışını, yakın dönem Güney Kore sinemasının usta yönetmeni Park Chan-Wook’un merakla beklenen son filmi “Ayrılma Kararı (Decision to Leave)” yapacak. 2022 Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen ve eleştirmenlerden tam not alan film, araştırdığı cinayetin şüphelisi kadına âşık olan ve soruşturma ile duyguları arasında sıkışıp kalan bir dedektifin hikâyesini konu alıyor.

Festival seçkisinde bu yılki Cannes Film Festivali’nde izleyiciyle ilk kez buluşan yılın iddialı yapımları yer alıyor. Shoplifters, Like Father Like Son, After Life filmleriyle tanıdığımız Kore-Eda Hirokazu’nun bebeklerine bakamayacak durumda olan ebeveynlerin kimliklerini gizleyerek bebeklerini Bebek Kutusu olarak adlandırılan kutulara bırakmalarını konu aldığı filmi “Bebek Servisi (Broker)” da bunlardan biri. Cannes Film Festivali’nde Ekümenik Jüri Ödülü’nü alan film, başrolünde yer alan Oscar ödüllü Parasite filminin yıldızı Song Kang-Ho’ya En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandırdı.

Cannes Film Festivali’nde Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde yarışan ve geçen yıl Bergman Adası filmiyle izleyiciyle buluşan Mia Hansen-Lve’ın, küçük kızıyla yaşayan ve hasta babası için uygun bir bakımevi arayan genç bir kadını odağına aldığı “Güzel Bir Sabah (One Fine Morning)” ve Cannes Film Festivali Jüri Özel Ödülü kazanan, Baltazar adlı bir eşeğin bir Polonya sirkinde başlayan ve bir İtalyan mezbahasında biten hikâyesini konu alan, 84 yaşındaki yönetmen Jerzy Skolimowski imzalı “EO” da Ayvalık’ta izleyiciyle buluşacak.

Programda yer alan filmlerden bir diğeri ise Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü kazanan Claire Denis’nin, Denis Johnson’ın aynı adlı romanından uyarladığı “The Stars at Noon”. Film, 1984 yılında Nikaragua’da gizemli bir iş insanı ve inatçı bir gazeteci arasında tansiyonu yüksek bir ortamda gelişen romantik ilişkiyi konu alıyor.

Cannes Film Festivali’nde 75. Yıl Özel Ödülü’nü kazanan Jean-Pierre Dardenne ve Luc Dardenne, Ayvalık’ta gösterilecek filmleri “Tori And Lokita”da ülkelerinden birlikte kaçmış, aralarında kan bağı olmamasına rağmen Avrupa’da oturma izni alabilmek için kardeş olduklarını kanıtlamaları gereken Tori ve Lokita isimli iki çocuğun hayat mücadelesine odaklanıyor.

Charlotte Wells’in, bir kadının çocukken babasıyla Türkiye’de çıktığı bir tatili anlattığı, Cannes Film Festivali Eleştirmenler Haftası dahilinde gösterilen ve çekimleri Muğla’da gerçekleştirilen duygu yüklü filmi “Güneş Sonrası (Aftersun)”; Manuela Martelli’nin 1976’da Şili’de Pinochet döneminde bir kadının kendisini, beklemediği bir mücadele içinde bulduğu filmi “1976”; Screen Dergisi tarafından 2021 yılında Geleceğin Yıldızları arasında gösterilen Thomas Hardiman’ın, birbirinden eksantrik kuaförlerin yer aldığı yılın kuaförü yarışması sırasında gerçekleşen bir cinayet sonrası gelişen olayları konu aldığı “Medusa Delux” ve bu yıl Cannes Film Festivali’nde Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde gösterilen Erige Sehiri imzalı, bir grup Tunuslu incir hasatçısının hayatlarını anlatan “Under the Fig Trees” önümüzdeki yıllarda adını sık duyacağımız yönetmenlerin Ayvalık’ta izleyiciyle buluşacak ilk uzun metraj filmleri.

Gösterimleri Vural Sineması’nda ve Ayvalık Büyük Park Amfitiyatro’da gerçekleşecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde izlenebilecek diğer filmler ise ilerleyen günlerde açıklanacak. Festival biletleri 9 Eylül’de satışa çıkacak.