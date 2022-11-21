Ayvalık, deve güreşleri şölenine hazırlanıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi, geleneksel deve güreşlerine hazırlanıyor.

Ayvalık Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği öncülüğünde, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in himayesinde gerçekleşecek olan deve güreşlerine; Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin en güçlü pehlivan develerinin katılması ve Ayvalık arenasının kıran kırana mücadelelere sahne olması bekleniyor.

Ayvalık Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği Başkanı Mustafa Yatkın, yaptığı açıklamada, yeni güreş sezonunun tüm deve güreşi sevenler için hayırlara vesile olmasını diledi. Ayvalık’taki güreşlerin 18 Aralık’ta yapılacağını açıklayan Başkan Yatkın, “Sayın Yücel Yılmaz ve Sayın Mesut Ergin’in himayelerinde büyük bir deve güreşi festivali düzenledik. Hava şartları uygun olursa, Allah’ın izniyle bu organizasyonu hayata geçireceğiz” dedi.

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin en güçlü develerinin Ayvalık’ta mücadele edeceğini kaydeden Yatkın, “Bu develerin eşlemelerini derneğimizin üyesi oğlum İbrahim Ali Yatkın, dernek yönetim kurulumuz ile istişareler içerisinde yapıyor. Bu festivalle Ayvalık’ımızın bu arenada da ismini duyurmayı hedefliyoruz. Yine bu festivaller sayesinde deve sahipleri arasında kaynaşma sağlanıyor. Amacımız Türk kültürünün 2 bin yıllık bu geleneğini gelecek kuşaklara da aktarabilmektir” diye konuştu.