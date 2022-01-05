Ayşe nine gençlik hayaline 75’inde başında başladı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde açılan kilim dokuma kursuna gelen 75 yaşındaki Ayşe Varış, gençlik hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Cizre’de, Halk eğitim merkezi tarafından açılan ve yoğun ilgi görülen kilim kursunda, kursiyerler yeteneklerini sergileyerek kurslar sayesinde unutulmaya yüz tutmuş kilimcilik mesleğini sürdürüyor. Kilim dokuma kursu genç yaşlı herkes tarafından rağbet görüyor. Kursa gelen 75 yaşındaki Ayşe Varış, gençken hayalini kurduğu kilim dokumayı 75’inde öğreniyor. Varış, dokuma sayesinde ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Kilim dokumayı severek yaptığını belirten Varış, tek isteğinin kurs dönemlerinin erken kapatılamaması. Kilim dokumanın gençlik hayali olduğunu aktaran Varış, “75 yaşındayım kilim kurusuna geldim. Gençlik hayalim olan kilimi öğrenmek istiyorum. Bu yüzden kilim öğrenmek için halk eğitim merkezinin açtığı kilim dokuma kursuna geldim. Evde tek başıma sıkılıyordum. Bir de maddi ihtiyaçlarım vardı. Bu yüzden kilim kursuna geldim. Gençlik hayalim olan kilim öğreneceğim ve maddi ihtiyaçlarımı karşılayacağım. 2 aylık olan dönem kursumuzun devam etmesini yetkililerden rica ediyorum. Gençlik hayalim olan kilim öğrenme sevdamın önüne engel olmasınlar” dedi.

Kursun usta öğreticisi Asiye Ürün, Ayşe Varış’ın çalışkanlığı ile kendilerine şevk verdiğini dile getirdi. 14 öğrencileri olduğunu söyleyen Ürün, “Öğrencilerimiz hem kilim öğrenmek istiyorlar hem de maddi olarak ailelerine yardımcı olmak istiyorlar. Bizim burada bir Ayşe teyzemiz var 75 yaşında. Sabah 8’de geliyor akşam saat 17.00’a kadar burada çalışıyor. Genç kızlar gibi severek kilim öğrenmeye geliyor. Hayali de önceden kilim öğrenmekti. Şimdi de severek geliyor. Çalışkanlığıyla genç kızlarımıza örnek oluyor. Aşkla ve azimle çalışmasını bize mutluluk veriyor. Onun çalışkanlığı bize şevk veriyor. Çok seviyoruz Ayşe teyzeyi o da bize işlerimizde moral veriyor. Buda yaptığımız işin çok kıymetli olduğunu gösteriyor.