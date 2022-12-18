Aydın’da ünlü 150 pehlivan deve kıran kırana mücadele etti

Aydın’ın Buharkent ilçesinde gerçekleşen Deve Güreşi Festivali’ni 10 binden fazla güreş sever izledi. Havanın güzel olması nedeniyle, mangalını ve etini alan herkesin traktör ile kamyon kasalarında izlediği güreşlerde Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri’nden gelen birbirinden ünlü 150 pehlivan deve kıran kırana mücadele etti.

Buharkent ilçesinde 30 yılı aşkın süredir belirli aralıklarla düzenlenen deve güreşi şenliği yaklaşık 40 dönümlük arazi üzerine kurulan Türkiye’nin en büyük ve en modern Deve Güreşi Sahası olma özelliğini de taşıyan alanda gerçekleştirildi. Buharkent Deve Güreşi Sahası’nın Türkiye’nin en iyi sahası olduğunu belirten Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Dün kortej yürüyüşü ile güreşlerimize start vermiş olduk. Bugün de kentimizde geleneksel deve güreşlerimizi gerçekleştirdik. Develerimiz güzel, havamız güzel, sahamız zaten Türkiye’nin en iyi sahası. Bu nedenle rekor bir kalabalıkla konuklarımızla beraber muhteşem güreşler izledik. Bizim kültürel bütünlüğümüz içerisinde en büyük parça deve güreşlerimizdir. Kültürel değerlerimizi önemsiyoruz, çünkü insanları millet yapan değerlerin başında kültürel değerler gelmektedir. O yüzden bu geleneklerin yaşatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kültürümüzü yaşatan devecilerimize, ilgi gösteren halkımıza teşekkür ediyorum. Bölge halkının en büyük zevki ve eğlencesi halini alan ve yüzyıllardır süren deve güreşi şenliklerinin aynı zamanda ilçe hizmetlerinin yapılmasına da vesile oluyor. Güreşlerimize katılan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ünlü devlerinin kıran kırana güreşi havanın da oldukça güzel olması ile birlikte büyük heyecanla izlendi. Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz geleneksel kültürün yaşatıldığı bu tür etkinliklerin sosyal açıdan büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri’nden gelen birbirinden ünlü pehlivan develerin katıldığı güreşleri AK Parti Aydın Milletvekilleri, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Nedim Özba, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz ile birlikte 10 binden fazla vatandaş izledi.