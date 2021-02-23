Avustralya’nın en eski kaya çizimi keşfedildi

Avustralya’nın batısında yer alan ve Aborijin kaya resimleri ile tanınan Kimberley bölgesinde bilim insanları, bir kayalık mağaranın tavanına çizilmiş 2 metre boyunda ve 17 bin 300 yaşındaki bir kanguru kaya çizimini keşfetti. Çizimin Avustralya’nın en eski kaya çizimi olduğu kaydedildi.

Avustralya’da bilim insanları, tarihi bir bulguya ulaştı. Avustralya’nın batısında yer alan ve Aborijin kaya resimleri ile tanınan Kimberley bölgesinde bilim insanları yürüttükleri araştırmalar sonucunda, mağaranın tavanında aşıboyası ile resmedilen 2 metre boyunda bir kanguru çizimi keşfetti. Çizimin yaşının radyokarbon tarihlemeli eski çamur yaban arısı yuvalarıyla belirlendiğini belirten bilim insanları, çizimin Avustralya’nın en eski kaya çizimi olduğunu ifade etti.

Melbourne Üniversitesi’nde Jeokronolog Dr. Damien Finch, "Resmin altında yatan 3 eşek arısı yuvasını radyokarbon ile tarihlendirdik ve belirlemek için 3 yuva inşa ettik. Çizimin yaşı ise 17 bin 500 ile 17 bin 100 arasında; büyük ihtimalle 17 bin 300 yaşında" dedi.

Aynı zamanda çalışmanın bir ortak yazarı olan Batı Avustralya Üniversitesi’nden Dr. Sven Ouzman, kanguru resmi ile diğer bölgelerdeki antik sanat arasında bir bağlantı olabileceğini kaydetti. Dr. Ouzman, "Bu ikonik kanguru çizimi, görsel olarak Güney Doğu Asya’daki adalarda yer alan 40 bin yıl öncesine ait kaya çizimlerine benziyor, bu da kültürel bir bağlantı olduğunu gösteriyor ve Avustralya’daki daha eski kaya çizimlerini işaret ediyor" dedi.

Öte yandan bu yılın başlarında araştırmacılar, Endonezya’daki Sulawesi adasında 45 bin yıl öncesine ait bir domuzun gerçek boyutlu bir tasviri olan dünyanın en eski hayvan mağara çizimini keşfetmişlerdi.